Claudia Sheinbaum comparte cómo festejó su cumpleaños disfrutando su platillo favorito

Claudia Sheinbaum celebró su cumpleaños número 64 durante la conferencia matutina y en redes sociales. (Redes Sociales)

Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su cumpleaños número 64 en compañía de reporteros y colaboradores.

Antes de iniciar con la sesión de preguntas y respuestas, los asistentes a la conferencia de prensa entonaron las mañanitas para conmemorar la celebración de la mandataria.

A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum agradeció las felicitaciones que recibió este miércoles 24 de junio por su cumpleaños.

¿Con quién festejó la presidenta de México su cumpleaños?

En la fotografía que compartió en su perfil de Instagram se observa en compañía de su esposo, el físico Jesús María Tarriba Unger, festejando su onomástico y disfrutando de su comida preferida.

Pozole rojo, la comida favorita de la presidenta Claudia Sheinbaum

En la imagen destacó el pozole rojo, platillo que la presidenta señaló como su favorito. También se pueden leer diversos comentarios de sus seguidores, expresando sus felicitaciones.

La celebración fue difundida en redes sociales, donde recibió múltiples mensajes de felicitación por parte de usuarios y simpatizantes. Cabe resaltar que en ocasiones anteriores, el festejo de la presidenta Claudia Sheinbaum transcurrió entre actividades oficiales alrededor del país.