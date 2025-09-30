Calendario lunar octubre 2025: fechas de cada fase y nombre de la luna de este mes

Superluna (Isabel Mateos Hinojosa)

Las lunas de octubre son famosas por su esplendor y claridad que se pueden disfrutar en los cielos despejados de las noches otoñales. Este año se podrá disfrutar de un evento que se presenta de cada tres a cinco años en octubre ya que normalmente tiene lugar en septiembre: la Luna de la Cosecha.

La Luna de la Cosecha es la Luna llena más cercana al equinoccio de otoño. Recibe su nombre porque, al elevarse justo después del atardecer, le daba tiempo extra a los agricultores en el pasado para cosechar de noche gracias a la luz de la luna.

Este mes además se presenta la primera Superluna del año, que se observará 6.6% más grande y 13% más brillante que una Luna Llena promedio, ya que el astro se ubicará cerca del perigeo, su punto más cercano a la Tierra.

Aunque este fenómeno no se observará a simple vista, ya que a diferencia de tamaño solo podrá ser percibida si se realiza una comparación fotográfica de dos lunas capturadas desde el mismo ángulo. Este fenómeno será observado el 7 de octubre, la siguiente Superluna será vista el 5 de noviembre.

Aquí te presentamos las fechas de las fases lunares de octubre para que prepares tu calendario: