Carreteras bloqueadas HOY 4 de abril 2026: lista completa de autopistas cerradas en Sábado de Gloria

Este Sábado de Gloria 2026 arrancó con un panorama vial complicado en distintos puntos del país. Desde temprano, autoridades como CAPUFE y la Guardia Nacional reportaron varios incidentes que han provocado cierres parciales en carreteras y autopistas clave.
De acuerdo con los reportes más recientes, al menos seis vialidades presentan afectaciones importantes, principalmente por accidentes, lo que ha encendido las alertas para quienes planean salir a carretera este fin de semana.
Carreteras con cierres hoy 4 de abril
Estas son las principales carreteras bloqueadas hoy en México:
- Carretera Pachuca–Tuxpan (Puebla), con cierre parcial por accidente
- Carretera Tierra Colorada–Cruz Grande (Guerrero), afectada por incidente vial
- Autopista México–Querétaro, a la altura del km 93 en Edomex
- Autopista México–Cuernavaca, con reducción de carriles
- Autopista Isla–Acayucan (Veracruz), con afectaciones tras incendio de pipa
- Diversos tramos en Guerrero y Puebla, con cierres intermitentes
Las autoridades recomiendan tomar precauciones, ya que los cierres son dinámicos y pueden cambiar conforme avanzan las labores de atención.
¿Por qué hay bloqueos en carreteras este Sábado de Gloria?
El caos vial no responde a un solo factor. Este fin de semana se juntaron varios que han generado saturación:
- Alta afluencia vehicular por Semana Santa
- Accidentes viales en distintos puntos del país
- Incidentes como incendios de vehículos
- Operativos de atención que reducen carriles
Además, autoridades han advertido que durante estas fechas los flujos vehiculares aumentan considerablemente, lo que eleva el riesgo de percances y congestión.
Recomendaciones si vas a viajar hoy
Si tienes planeado salir, más vale jugar con estrategia que con prisa. Estas son algunas recomendaciones clave:
- Consulta reportes en tiempo real antes de salir
- Considera rutas alternas como carreteras libres
- Evita horas pico (mañana y tarde)
- Mantén distancia y maneja con precaución
También se sugiere prever tiempos adicionales de traslado, ya que algunos cierres podrían extenderse durante varias horas.
¿Habrá más bloqueos carreteros en los próximos días?
El panorama podría complicarse aún más. Para el lunes 6 de abril se prevé un posible megabloqueo de transportistas, lo que impactaría corredores clave en el centro y otras regiones del país.
Esto significa que el fin de semana largo no solo estará marcado por el turismo, sino también por posibles interrupciones adicionales en la circulación.