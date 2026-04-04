Soriana lanza oferta 4x3 en abril 2026: cómo aprovechar la promo antes de que se acabe

Abril llegó con la irresistible promoción 4x3 de Soriana, la cual ya está activa en productos seleccionados y promete convertirse en el salvavidas de quienes buscan estirar el presupuesto de la quincena sin renunciar a la calidad para llenar el carrito.

Esta dinámica consiste en comprar cuatro artículos y solo pagar tres. Es decir, uno va “de regalo” a tu alacena, lo que la convierte en una de las estrategias favoritas para realizar compras inteligentes.

Además, no es una promoción aislada. Forma parte de una barra de descuentos que incluyen rebajas, puntos acumulables y otras ofertas simultáneas en tienda física y en línea.

¿Qué productos aplican en la oferta 4x3 de Soriana?

La promoción aplica únicamente en artículos seleccionados, los cuales son las botanas familiares de la marca Sabritas.

Botanas familiares Sabritas al 4x3 en Soriana

Incluso en promociones recientes se han incluido categorías como productos de limpieza y consumo diario, lo que permite ahorrar en compras recurrentes del hogar.

La clave está en identificar los productos marcados dentro de la tienda o en folletos digitales, ya que la selección puede variar por sucursal.

Vigencia de la promoción 4x3 en Soriana

La promoción 4x3 aplica hasta el 6 de abril de 2026, por lo que tienes pocos días para aprovecharla.

Tips para sacarle provecho al 4x3 sin caer en compras impulsivas

Elige productos que realmente consumas

Combina artículos del mismo precio o similares

Compra en grupo (familia o roomies)

Prioriza básicos no perecederos

Un truco infalible: usar el 4x3 para armar un “mini almacén” de productos que sabes que vas a usar sí o sí.