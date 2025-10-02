Fallece la tiktoker Jacinda Jenkins a los 28 años

Jacinda Jenkins

El pasado 29 de septiembre se dio a conocer el fallecimiento de la influencer Jacinda Jenkins a la edad de 28 años de forma inesperada, según lo dio a conocer su familia.

La reconocida influencer de Tik Tok contaba con más de 200 mil seguidores en la plataforma donde generaba contenido de moda, estilo de vida y maternidad.

La información fue compartida por su madre, Emily Kocik, mediante un vídeo donde expresó el dolor de haber perdido a su única hija, quién además era madre soltera de dos niñas.

“Sólo quiero que todo el mundo la recuerde por la persona que era: su gran corazón, su bondad, su disposición a ayudar a cualquiera, incluso cuando tenía dificultades”, expresó.

Jacinda Jenkins también dirigía la boutique Harper’s Haven Boutique donde comercializaba prendas de ropa en plataformas como Etsy y Shopify.

Según lo revelado por la madre de la fallecida están planeando realizar una celebración de la vida pero que será únicamente para amigos cercanos y familia.