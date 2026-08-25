Adidas lanza colección de futbol para mascotas: estas son las playeras y accesorios de los siete clubes con los que podrás vestir a tu perro o gato

Hacer twins con tu michi o tu lomito es un sueño; hacerlo con la playera de tu equipo lo vuelve aún mejor. La pasión por el futbol ya no tiene límites y esta nueva línea de jerseys lo demuestra. Adidas lanzó una nueva colección para mascotas inspirada en algunos de los clubes más reconocidos del futbol internacional.

La propuesta reúne ropa y accesorios pensados para que tu perrito o gatito vista con diseños, colores y la identidad de siete equipos.

¿Qué clubes forman parte de la colección de Adidas para mascotas?

La nueva colección de mascotas de Adidas contempla productos inspirados en siete clubes, tales como:

Club América

Arsenal FC

SL Benfica

FC Bayern Múnich

Liverpool FC

Manchester United

Real Madrid CF

Los diseños buscan trasladar elementos reconocibles de cada institución a prendas y accesorios para mascotas, sin convertirlos en una versión miniatura del jersey para un humano.

Jerseys, collares y transportadoras para los aficionados de cuatro patas

La propuesta de Adidas para perros y mascotas no se limita a una camiseta. La colección contempla diferentes artículos pensados para acompañar a los animales tanto dentro como fuera de casa.

Camisetas inspiradas en los clubes

Las camisetas para mascotas están disponibles en distintas tallas y toman como referencia la identidad visual de cada club. De esta manera, los aficionados pueden elegir el diseño de su equipo favorito y compartir los colores de su camiseta con su mejor amigo.

Accesorios para salir de casa

La colección también incorpora collares y transportadoras para mascotas, con una propuesta que combina utilidad, mucho estilo y detalles inspirados en el futbol.

Así, la línea busca cubrir diferentes momentos: desde ver un partido en casa hasta salir de paseo o transportar a la mascota.

Una colección que busca llevar el futbol a toda la familia

El lanzamiento forma parte de Team Adidas, la iniciativa de Adidas Football vinculada con el futbol de clubes y con el regreso de la actividad de las competencias nacionales.

Más allá de los productos, la colección plantea una idea que resulta cada vez más común entre los aficionados: las mascotas ocupan un lugar importante dentro de la familia y también pueden formar parte de las tradiciones alrededor del deporte.

¿Dónde comprar la colección de Adidas para mascotas?

La colección de Adidas para mascotas ya está disponible en tiendas Adidas seleccionadas, establecimientos minoristas participantes y en la tienda en línea de adidas.mx.

La disponibilidad puede variar dependiendo del país, el club y el producto, por lo que conviene revisar directamente el catálogo antes de buscar una talla específica.