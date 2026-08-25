Angela Davis Angela Davis en la UNAM: fecha, horario, cómo y dónde ver la ponencia en Filuni 2026 (Instagram: @angelathedavis)

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) albergará la visita de la filósofa, académica y activista estadounidense Angela Davis, quien participará en una conversación magistral dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI).

Considerada una de las figuras más influyentes del pensamiento crítico contemporáneo, la presencia de Davis se perfila como el acto estelar de la feria.

¿Quién es Angela Davis?

Nacida en Birmingham, Alabama, en 1944, Angela Davis es una reconocida filósofa, activista, escritora y profesora universitaria.

Su trayectoria intelectual y política ha sido clave en el análisis del racismo estructural, los derechos civiles, el feminismo interseccional, la desigualdad económica y la abolición del sistema carcelario.

Davis cobró relevancia internacional en la década de 1970 como figura emblemática de la lucha por los derechos de la población afrodescendiente en Estados Unidos.

A lo largo de los años, ha publicado obras fundamentales para los estudios de género y justicia social.

¿Cuándo y a qué hora se celebrará la FILUNI 2026?

La octava edición de la FILUNI se llevará a cabo del 25 al 30 de agosto de 2026 en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, en un horario de 10:00 a 19:00 horas.

¿Cuándo y a qué hora es la conferencia de Angela Davis?

La ponencia magistral de la activista se celebrará el miércoles 26 de agosto a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario.

Davis encabezará el diálogo titulado “Abolición, feminismo, ¡ahora!”, homónimo del libro que coescribió junto a las teóricas y académicas Gina Dent, Erica R. Meiners y Beth E. Richie.

Durante la charla se abordarán temas centrales como el feminismo contemporáneo, la justicia social y el antipunitivismo.

¿Dónde ver la ponencia de Angela Davis en vivo?

La transmisión en vivo de la conferencia podrá seguirse a través de la señal de televisión abierta de TV UNAM, así como en su sitio web oficial y en YouTube.

De igual manera, se emitirá simultáneamente en la página oficial de Facebook de Libros UNAM.