Samsung Galaxy S27 Ultra: lo que se sabe del nuevo celular al momento El nuevo modelo de Samsung, el Galaxy S27 Ultra, tendría un importante rediseño de acuerdo con algunas filtraciones

A meses de que se revele cómo será la nueva línea de celulares Galaxy S de Samsung, ya han surgido importantes revelaciones sobre cómo podría ser el rediseño del Galaxy S27 Ultra.

De acuerdo con información publicada por filtradores como Ice Universe y OnLeaks, el principal cambio que tendría el nuevo Samsung Galaxy S27 Ultra en comparación con los modelos anteriores es el rediseño de sus cámaras traseras.

¿Cómo va a ser el Samsung Galaxy S27 Ultra?

Según las filtraciones, el nuevo Samsung Galaxy S27 Ultra tendría un rediseño en sus cámaras traseras, cambiando sus cámaras verticales por una plataforma horizontal, provocando que este cambio sea comparado por algunas personas con el modelo Pro del iPhone.

En la plataforma habría dos cámaras principales acomodadas de manera vertical, con dos sensores al lado, de manera perpendicular a las cámaras.

Otras filtraciones señalan que el cambio no solo sería en la parte trasera del equipo, sino que el Samsung Galaxy S27 Ultra también tendría una nueva batería más potente.

Del mismo modo, el procesador continuaría siendo Qualcomm y, según los rumores, se llamaría “Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme”.

A pesar de los cambios en su diseño, las filtraciones señalan que el Samsung Galaxy S27 Ultra mantendría las dimensiones actuales del modelo S26 Ultra, además del S Pen, ubicado en la parte inferior derecha del equipo.

Recuerda que estas filtraciones no han sido confirmadas, por lo que el diseño filtrado del Samsung Galaxy S27 Ultra puede ser diferente al modelo final.

OnLeaks has completed the CAD-based renders of the Galaxy S27 Ultra, confirming that my information was completely accurate. You can hate it, you can reject it, but this is the reality.@OnLeaks pic.twitter.com/H144FbLjY4 — Ice Universe (@UniverseIce) August 25, 2026

¿Cuándo sale y cuánto costará el Samsung Galaxy S27 Ultra?

Se espera que el modelo Samsung Galaxy S27 Ultra sea lanzado en enero o febrero de 2027, tiempo en el que usualmente la marca lanza sus nuevos equipos de esta gama.

Por otra parte, algunos reportes señalan que Samsung podría incrementar el precio del Galaxy S27 Ultra, derivado de la crisis de memoria que existe actualmente en el mercado.