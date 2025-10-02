¿Qué se celebra el 3 de octubre y por qué todos visten de rosa o naranja?

El 3 de octubre no es un día cualquiera

Si pensabas que el 14 de febrero era la única fecha romántica en el calendario, el 3 de octubre un día que lleva años demostrar lo contrario. En México y varios países latinoamericanos, este día se volvió un combo cultural en dónde se decidió celebra el Día del Novio.

Asimismo, todo el mundo se viste de rosa gracias a la película Mean Girls o Chicas Pesadas y, este año, la competencia entre el rosa y el naranja no se hará esperar por el lanzamiento del 12° álbum de estudio de Taylor Swift: The Life of a Showgirl.

En pocas palabras: el 3 de octubre es la unión perfecta entre romance, moda y cultura pop.

El Día del Novio y las flores azules

El 3 de octubre se consolidó como el Día del Novio gracias a las redes sociales, tomando fuerza desde 2014 en Estados Unidos y después en Latinoamérica. La idea era clara: así como existe el Día de la Novia (1 de agosto), los novios también merecían un día especial.

Lo que distingue esta fecha en México es el detalle de las flores azules, que representan lealtad, confianza y tranquilidad. Como son poco comunes en la naturaleza, muchas veces se tiñen, pero eso no evita que sean el regalo estrella.

Además, en los últimos años surgió una tendencia que explotó en TikTok: los ramos de Hot Wheels, una mezcla entre juguete coleccionable y detalle romántico que se volvió viral.

Chicas Pesadas: ¿por qué todos usan rosa el 3 de octubre?

El otro gran motivo de que el 3 de octubre sea tendencia viene del cine. En 2004, Chicas Pesadas, icónica película de los 2000, protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams, la cual dejó una escena inmortal: cuando Aaron Samuels le pregunta a Cady qué día es, ella responde “es 3 de octubre”.

Esa línea se volvió meme, tradición y hasta fecha oficial para los fans de la película. Pero hay más: en la cinta, el grupo de “Las Plásticas” tenía una regla de oro: “los miércoles usamos rosa”. Cuando el calendario y la cultura pop se cruzaron, nació la tradición: cada 3 de octubre la gente viste de rosa en honor a Mean Girls.

En México y otras partes del mundo, esa moda llegó a redes sociales: Instagram y TikTok se llenan de fotos con outfits rosa y frases de la peli.

The Life of a Showgirl: el inicio de una nueva era de Taylor Swift

A pocas horas del lanzamiento del esperado álbum de Taylor Swift, su fandom y el mundo en general está listo para pintarse de naranja. Hasta el momento, Tay Tay ha mostrado una gama particular con distintos outfits para esta nueva era; sin embargo los colores principales han sido el naranja y el turquesa.

Esto hecho marca una discusión clara entre la cultura pop: ¿de qué color hay que vestir?, ¿qué tendencia te representa más?, ¿regalar flores azules o carritos?

Y tú ¿ya sabes que usarás este 3 octubre?