Resultados Lotería Nacional 3 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Superior 2859

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este viernes 3 de octubre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Superior 2859 de la Lotería Nacional se celebra este viernes 3 de octubre de 2025 con gran expectativa en todo el país. Miles de personas seguirán de cerca la transmisión en vivo con la ilusión de conocer el número ganador que cambiaría su vida.

Esta edición especial es dedicada al 500 aniversario de la fundación de la ciudad de Tlaxcala. Este estado, el más pequeño de México, es considerado la “cuna de la nación” por su papel histórico en el mestizaje y la alianza con los españoles, además de conservar hasta hoy su trazo colonial original desde 1525.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2859?

En esta ocasión, el premio mayor alcanza los 17 millones de pesos, divididos en dos series. Quienes lograron adquirir ambas series del número afortunado obtuvieron el monto completo, mientras que quienes compraron solo una serie recibieron la mitad del total.

Un cachito tuvo un costo de 40 pesos, brindando la oportunidad de ganar hasta 425 mil pesos, mientras que una serie completa se adquirió por 800 pesos y las dos series por 1,600 pesos. Así, cada boleto representó una posibilidad real de cambiar el rumbo de la suerte.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia se llevó a cabo en el tradicional Salón de Sorteos de la Lotería Nacional, donde los Niños Gritones darán a conocer el número ganador del premio mayor. La transmisión es a través e Youtube.

Para quienes no pudieron seguir el evento en tiempo real, la transmisión queda disponible en las plataformas digitales oficiales de la institución, lo que permite consultar el resultado completo en cualquier momento y verificar boletos con total confianza.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2859 de la Lotería Nacional?

Como es habitual, el Sorteo Superior se celebra el viernes a las 20:00 horas, manteniendo la tradición.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2859 de la Lotería Nacional?

Los números ganadores se publican en el portal oficial de la Lotería Nacional, que ofrece una herramienta de verificación digital para revisar boletos de forma rápida y segura. Además, los resultados pueden consultarse en los expendios autorizados en todo México, garantizando transparencia y confianza en cada edición.