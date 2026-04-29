‘El Diablo Viste a la Moda 2′: primeras críticas en Rotten Tomatoes revelan si la secuela es un éxito... o un completo desastre

The Devil Wears Prada 2 El Diablo Viste a la Moda 2 debuta con 77% en Rotten Tomatoes.

Runway ha vuelto a abrir las puertas de sus glamorosos pasillos para dar una vez más la bienvenida al público que cautivó veinte años atrás (y a las generaciones que llegaron después al icónico filme de moda, periodismo y búsqueda de identidad), trayendo de vuelta a la legendaria Meryl Streep en uno de sus papeles más queridos y odiados a la vez: la dictadora de la moda, Miranda Priestly.

En compañía de Anne Hathaway, quien interpretó a la protagonista y asistente de la editora en jefe de la revista más importante de moda, así como Emily Blunt y Stanley Tucci en sus papeles originales, The Devil Wears Prada 2 finalmente llega a la pantalla grande y las primeras críticas han comenzado a inundar la bandeja de Rotten Tomatoes, el sitio web estadounidense de críticas de cite y televisión.

La modernidad ha facilitado compartir al momento la opinión de cualquier película o serie televisiva, similar a aquella escena en la que Miranda sólo tenía que relizar un gesto con su rostro para aprobar o no un nuevo diseño, por lo que aquí te contaremos qué dicen las primeras impresiones: ¿El Diablo Viste a la Moda 2 va a la portada de las películas icónicas de este 2026... o al taller de ropa usada?

¿De qué tratará El Diablo Viste a la Moda 2?

El primer vistazo de la trama revelada en el tráiler completo de la secuela, a sólo unas semanas del estreno mundial, 20th Century Studios preparó el público ante la posible caída del imperio de Miranda Priestly, quien al ser puesta en el centro de la crítica pública tras un escándalo, deberá recurrir a una vieja aliada: Andrea Sachs, la asistente sin sentido de la moda y de profunda vocación periodística.

En esta inesperada colaboración con su antigua jefa “pesadilla”, Andy se verá tentada por su sentido de investigación, considerando aprovechar la cercanía con la Mujer Dragón para “desenmascararla y exponerla” al mundo.

Destacando el glamour que volvió a su predecesora una de las películas más queridas en las últimas décadas, El Diablo viste a la moda 2 apuesta nuevamente por la ropa, los flashes, las pasarelas y un segundo round entre Miranda y Andrea que podría brindarles una nueva lección de vida que ambas necesitan.

“No es lo que esperaba...”: The Devil Wears Prada 2 debuta con 77% en Rotten Tomatoes

La secuela, aunque ansiada por el público, también generó dudas entre el público más leal sobre si la nueva entrega sería capaz de superar a su predecesora o, siquiera, estar a su nivel.

No obstante, las primeras críticas en Rotten Tomatoes revelaron que El Diablo Viste a la Moda 2 logró lo que pocas continuaciones parecen lograr: mantener la esencia de la película original sin perder su propia identidad, como lo menciona el medio australiano Sydney Morning Herald:

“El guión es una ingeniosa mezcla de lo nuevo y lo viejo, lo serio y lo absurdo, y la producción es incluso más glamourosa que la original”, calificando el filme 4/5 y aportando al porcentaje debut del regreso de Miranda, Andrea y Emily a los cines, un sólido 77% de aprobación.

Aunque existen críticas que señalan un “ritmo lento” o que la película “se estrenó antes de tiempo”, resaltan las opiniones positivas que destacan la fórmula original de la historia y, pese a que no supera a la primera entrega, sí establece su propia identidad y se sostiene al añadir mayor profundidad y madurez a sus personajes.

“¿El Diablo Viste a la Moda 2 era la secuela que esperaba al entrar al cine? No. Pero resultó ser mucho más importante que eso".