Kitty Fest 2026 en CDMX: el evento perfecto para celebrar el Día de las Madres entre gatos

Kitty Fest 2026 Foto: Especial

Las festejos por el 10 de mayo o Día de las Madres cada vez se diversifican más con muchas propuestas en cuento entretenimiento se refiere. Una de estas nuevas apuestas en el Kitty Fest 2026 para todas aquellas mamás que son fánáticas de la gatita más famosa del planeta.

Se trata de una experiencia pensada no solo para amantes de los gatos, sino también para quienes buscan una forma diferente de celebrar el Día de las Madres en la capital.

La propuesta no gira únicamente en torno a mascotas; es, en realidad, un espacio que mezcla adopción responsable, emprendimiento local, actividades culturales y una conexión muy particular con los animales. Por lo que te contamos todos los detalles que tienes que conocer sobre este evento.

¿Cuándo y dónde será el Kitty Fest 2026 en CDMX?

El Kitty Fest 2026 se llevará a cabo en la Ciudad de México El Kitty Fest 2026 se llevará a cabo el 2 y 3 de mayo, en un horario de 11:00 a 18:00 horas, en el contexto de las celebraciones por el Día de las Madres.

El evento se llebvará a cabo en el Parque de las Américas, ubicado en Diagonal San Antonio 1737, colonia Narvarte Oriente, alcaldía Benito Juárez.

Más allá de la fecha, lo relevante es el momento: un fin de semana en el que la ciudad se llena de planes y donde esta alternativa destaca por la legión de fans que aman a Kitty.

¿Qué habrá en el Kitty Fest?

De acuerdo con los organizadores del evento, habrá diversas actividades para celebrar a las mamas, entre las que se encuentran las siguientes:

Concursos de cosplay y outfits

Gran rifa de productos de Kitty

Kitty bodas

Venta de productos de Hello Kitty (como ropa, papepelía, peluches, accesorios y más)

Lo mejor de todo es que la entrada será gratuita, por lo que no hay ningún pretexto para no ir con tu mamá, entre amigas o con las más pequeñas de casita.