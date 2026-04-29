Soriana lanza oferta irresistible: 50% de descuento en el segundo producto, ¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA!

Soriana lanzó la esperada promoción del 50% de descuento en el segundo producto y, en La Crónica de Hoy, te vamos a decir todo lo que tienes que saber sobre ella.

La dinámica es sencilla y efectiva: al elegir dos artículos participantes, el segundo, que sea de igual o menor precio, se paga a mitad de costo.

Este tipo de ofertas no solo seduce al antojo, también invita a comprar con cabeza fría y carrito lleno.

¿Qué productos aplican en la oferta del 50% en Soriana?

El corazón de esta promoción está en el área de dulcería y chocolates.

Eso sí, cabe mencionar que algunas marcas quedan fuera de la promoción, como es el caso de Ferrero, por lo que es clave revisar etiquetas antes de pasar a caja.

Soriana lanza oferta irresistible: 50% de descuento en el segundo producto, ¡HOY ES EL ÚLTIMO DÍA!

Fecha límite de esta promoción en Soriana

La oferta está disponible hasta el miércoles 29 de abril de 2026, por lo que el margen para aprovecharla es breve pero jugoso.

Esto la convierte en una opción perfecta para surtirse previo a celebraciones como el Día del Niño.

Cómo sacarle el máximo provecho a esta oferta

Para que el ahorro no se quede a medias, hay pequeños trucos que marcan la diferencia: