Resultados Melate, Revancha y Revanchita 3 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4117

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 3 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo Melate, Revancha y Revanchita se lleva a cabo este viernes 3 de octubre de 2025, con miles de participantes en todo México a la expectativa de la transmisión en vivo para conocer los números ganadores de su edición 4117.

Además del atractivo premio principal, este juego sigue siendo uno de los favoritos del público porque brinda tres oportunidades distintas de ganar con un solo boleto, lo que incrementa las probabilidades de obtener un premio millonario.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4117?

La edición 4117 alcanzó una bolsa acumulada de 258 millones de pesos, cifra que despertó gran expectativa entre los apostadores. Este monto se conforma gracias al sistema progresivo de Melate, que eleva el premio principal cada vez que no hay ganadores en la categoría mayor.

Con el paso de los sorteos, la cifra millonaria se transforma en una meta deseada por quienes sueñan con cambiar su vida de un día para otro. La posibilidad de convertirse en millonario sigue siendo el principal atractivo de este tradicional juego mexicano.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4117

La transmisión del sorteo 4117 estuvo disponible en las plataformas oficiales de la Lotería Nacional, como su sitio web, YouTube y Facebook. Gracias a ello, los jugadores pudieron seguir en tiempo real el momento exacto en el que se revelaron los números ganadores.

Quienes no pudieron conectarse a la transmisión cuentan con la opción de revisar el video completo en los canales oficiales o consultar directamente los resultados publicados en línea.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4117?

El sorteo 4117 de Melate, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita, comienza a las 21:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo se juega Melate?

Melate mantiene una dinámica sencilla. Cada participante elige entre seis y diez números dentro de un rango que va del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional conocida como “complementaria”, la cual abre la posibilidad de obtener premios secundarios.

Un aspecto clave de este sorteo es que el mismo boleto también permite participar en Revancha y Revanchita sin necesidad de comprar otro. Esto multiplica las oportunidades de ganar y explica por qué miles de personas participan cada semana con la esperanza de obtener alguno de los premios disponibles.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4117?

Los resultados oficiales del sorteo pueden verificarse en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados y a través del verificador digital en línea. Esta herramienta permite introducir el número de folio del boleto y conocer de inmediato si fue premiado, ofreciendo una opción rápida, segura y confiable para todos los participantes.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

Participar en Melate tiene un costo de 15 pesos por boleto. Los jugadores que deseen incrementar sus posibilidades pueden agregar Revancha por 10 pesos adicionales y Revanchita por 5 pesos más. Con una inversión total de 30 pesos, cada participante puede acceder a las tres modalidades y multiplicar sus oportunidades de ganar.