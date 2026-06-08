iOS 27: detalles y novedades de la próxima actualización de Apple

Novedades iOS 27 La actualización iOS 27 promete perfeccionamientos en el rendimiento y una nueva Siri IA.

La Apple WWDC 2026 (Worldwide Developers Conference, por sus siglas en inglés) es el evento anual más importante de Apple enfocado en el software, el cual destaca en el mundo de la tecnología y el negocio por sus revelaciones de próximas generaciones de dispositivos, herramientas para creadores de aplicaciones y nuevas versiones de sistemas operativos.

Durante la celebración del evento este lunes 8 de junio, Apple presentó iOS 27, nuevo sistema operativo para iPhone, cuya beta estará en pruebas durante todo el verano; primero será examinada por las personas desarrolladoras antes de avanzar a beta pública.

iOS 27: novedades y mejoras que presentará el nuevo sistema operativo para iPhone

De acuerdo con la información presentada en la Apple WWDC26, uno de los principales objetivos de iOS27 será mejorar el rendimiento del sistema, agilizando la eficiencia para emprender un uso más fluido entre los usuarios y usuarias.

“Con la nueva versión, las aplicaciones se abren un 30% más rápido, las fotos aparecen en la aplicación un 70% más rápido, así como AirDrop es un 80% más rápido, y buscar archivos es hasta cinco veces más veloz que hasta ahora", detallaron en el evento anual de la compañía.

La CPU priorizará las aplicaciones que se usen en tiempo real, dando más potencia a la necesidad inmediata y no a procesos ejecutados en segundo plano.

Por otra parte, Apple también se enfocará en pulir el Liquid Glass, lenguaje visual que debutó con iOS 26 y volverá en este nuevo sistema operativo con los siguientes cambios:

Liquid Glass incrementa el desenfoque cuando hay texto delante para mejorar la legibilidad.

incrementa el desenfoque cuando hay texto delante para mejorar la legibilidad. Llega un selector de nivel de Liquid Glass para poder elegir mayor o menor intensidad del efecto “cristal” que le caracteriza.

para poder elegir “cristal” que le caracteriza. En cuanto a los íconos, estos han sido rediseñados por capas para lograr un diseño más unificado con Liquid Glass.

Nueva Siri IA en iOS 27: la novedad más destacable para iPhone

Siri, la asistente virtual inteligente de los dispositivos de Apple, llegará completamente renovada con el nuevo sistema operativo para iPhone, sin embargo, únicamente estará disponible en inglés y no llegará a la beta hasta finales de este año.

Entre las actividades que Siri podrá desempeñar tras ser reconstruida desde cero con IA en el núcleo, convirtiéndose en Siri IA a partir de este nuevo sistema operativo, se encuentran:

Leer y comparar documentos como PDFs con presupuestos, hacer tablas comparativas y ofrecer sugerencias.

Generar planes en profundidad, revisar documentos y mantener el hilo de la conversación.

Tras una captura de pantalla de un horario, Siri lo añade directamente a tu calendario.

Continuidad entre dispositivos: puedes empezar una conversación en iPhone, continuar en iPad y terminar en Mac.

Otra de las grandes novedades es que la voz de Siri podrá personalizarse, así como su velocidad y expresividad a la hora de hablar.

iOS27 refuerza la seguridad en cuentas infantiles: ofrecerá nuevos controles parentales

Con el objetivo de mejorar la seguridad y proteger la integridad de dispositivos expuestos a infancias, las herramientas para familias en iOS 27 serán reforzadas, pautas que fueron desarrolladas a partir de una investigación realizada por la Academia Americana de Pediatría y su Plan de Medios Familiares.

Las restricciones basadas en la edad y los controles parentales tendrán reforzamientos para el nuevo sistema operativo; algunos de ellos son:

Los padres pueden elegir qué aplicaciones están disponibles para sus hijos desde el primer momento.

desde el primer momento. Hay nuevas asignaciones de tiempo de uso para apps de entretenimiento, juegos y redes sociales.

de entretenimiento, juegos y redes sociales. Nuevos controles sobre con quién pueden hablar los niños en Mensajes.

En Safari, los menores de 13 años tendrán que pedir permiso antes de visitar un sitio web, tanto en iPhone como en Mac.

iOS 27 llegará al público en septiembre, coincidiendo con la presentación de los nuevos iPhone Pro 18 y iPhone plegable; hasta entonces, el sistema será expuesto en forma de beta, primero en manos de desarrolladores y más adelante de manera pública.