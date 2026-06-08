Baba Vanga y el Mundial 2026: la predicción que está inquietando a miles de aficionados en CDMX

Estas son las predicciones de Baba Vanga para junio 2026 La Crónica

A menos de unos días de que la Ciudad de México inicie actividades en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una antigua predicción atribuida a la vidente Baba Vanga ha comenzado a circular nuevamente en redes sociales, despertando curiosidad, preocupación y todo tipo de teorías entre los usuarios.

La profeta búlgara, también conocida como la “Nostradamus de los Balcanes”, quien falleció en 1996, resurge con una predicción relacionada con fenómenos naturales y situaciones de alcance global en el marco del máximo evento deportivo. Pero, ¿de qué trata esta predicción que está desatando la especulación colectiva? Aquí te lo contamos.

¿Qué dice la profecía atribuida a Baba Vanga?

Las versiones que circulan en redes sociales y en los registros oficiales de sus predicciones señalan que Baba Vanga habría advertido sobre un periodo marcado por fenómenos climáticos extremos, movimientos telúricos y diversos eventos naturales que afectarían distintas regiones del mundo durante 2026.

Aunque ninguna de estas predicciones menciona específicamente a la Ciudad de México, sin embargo, usuarios en redes sociales han vinculado estas interpretaciones con la capital mexicana debido a su condición geográfica y a la enorme cantidad de visitantes que recibirá durante la Copa del Mundo.

La preocupación surge porque la Ciudad de México es una zona con antecedentes sísmicos importantes y cualquier especulación relacionada con fenómenos naturales suele generar una rápida reacción entre la población. Por ejemplo, al pasado 7 de junio ocurrió uno de los terremotos más fuertes del año resgistrado en Filipinas con un escala de 7.8 y réplica de 6.1, el cual dejó al menos 32 muertos y 200 heridos.

Primer contacto con extraterrestres en el Mundial 2026: ¿finalmente los conoceremos?

Otra de las predicciones de la profetiza gira en torno al primer contacto con vida extraterrestre durante un evento deportivo importante (¿se referirá al Mundial 2026?).

“Una nueva luz en el cielo aparecerá durante un gran evento deportivo y la gente de todo el mundo la verá”.

Esas fueron las palabras exactas con las que Baba Vanga predijo este acontecimiento histórico. Evidentemente, las palabras de la pitonisa han detonado un cúmulo de conversaciones y especulaciones sobre la veracidad de este suceso y de si realmente ocurrirá durante la justa mundialista.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo de la FIFA. La Ciudad de México será una de las principales sedes del torneo y concentrará la atención de millones de aficionados provenientes de distintas partes del mundo.

Precisamente por la relevancia internacional del evento, cualquier rumor, predicción o teoría relacionada con posibles riesgos adquiere una enorme difusión en internet.

¿Quién fue Baba Vanga?

Vangelia Pandeva Gushterova, mejor conocida como Baba Vanga, fue una mujer búlgara que perdió la vista durante su infancia y que alcanzó notoriedad por supuestas capacidades de clarividencia.

A lo largo de los años se le atribuyeron predicciones relacionadas con acontecimientos históricos como accidentes nucleares, atentados terroristas y desastres naturales. Sin embargo, muchas de estas asociaciones fueron realizadas después de ocurridos los hechos, lo que ha generado cuestionamientos por parte de historiadores y expertos.