Predicciones Progol Revancha 2336: posibles ganadores de la quiniela del Mundial 2026

Resultados quiniela PROGOL 2320 Fotoarte: La Crónica

El Progol 2336 volvió a captar la atención de miles de aficionados al fútbol, quienes se mantuvieron pendientes de cada resultado para saber cuántos aciertos tuvieron en la quiniela de fin de semana, que incluyó partido de la Liga MX y distintas ligas europeas.

¿De cuánto fue la bolsa acumulada del Progol 2336?

La Lotería Nacional confirmó que la bolsa acumulada de esta edición alcanzó los 35 millones de pesos, una cifra que superó con amplitud los 5 millones garantizados. Este aumento se debió a que en sorteos previos no hubo ganadores con los 14 aciertos, lo que permitió que el fondo creciera y atrajera a más participantes en la quiniela del fin de semana. Se trató de una jornada que puso a prueba la intuición de miles de aficionados con una combinación de empates, victorias locales y triunfos visitantes que sorprendieron incluso a los más experimentados.

Progol 2336 predicciones del próximo sorteo

Posible combinación ganadora Progol 2336: L, E, L, L, L, V, L, E, L, L, L, L, L, E.

Partido a disputarse en el Mundial para la próxima quiniela

Progol #2336

México vs Sudáfrica Rep. Corea vs Chequia Canadá vs Bosnia E.U.A. vs Paraguay Brasil vs Marruecos Australia vs Turquía Países Bajos vs Japón Costa de Marfil vs Ecuador Suecis vs Túnez Bélgica vs Egipto Irán vs Nueva Zelanda Francia vs Senegal Inglaterra vs Croacia Ghana vs Panamá

Revancha