Mercado Libre reúne a Neymar Jr. y Miguel Layún para recibir el fútbol en México

Los protagonistas de la iniciativa son Neymar Jr. —quien se incorpora por primera vez como celebridad de Mercado Libre México— y Miguel Layún, ex seleccionado mexicano y rostro ya conocido de la marca Especial

En el marco de la celebración más grande del balompié, Mercado Libre presenta “El fútbol llega a méxico”, una campaña que busca conectar con la emoción de millones de personas que se preparan para vivir cada partido desde casa. La iniciativa pone al centro la hospitalidad mexicana y el papel que tienen las reuniones, las compras de último minuto y los momentos compartidos alrededor del fútbol.

Los protagonistas de la iniciativa son Neymar Jr. —quien se incorpora por primera vez como celebridad de Mercado Libre México— y Miguel Layún, ex seleccionado mexicano y rostro ya conocido de la marca. La elección no es casual: Layún encarna la hospitalidad mexicana, la figura del anfitrión que recibe con los brazos abiertos y hace sentir a cualquiera como en casa; Neymar representa al mundo que llega, la visita de lujo que México se prepara para recibir. Juntos personifican el espíritu de la campaña: un país que abre sus puertas, un fútbol que cruza fronteras y una marca que llega a tiempo con todo lo que necesitas para disfrutar este deporte.

La campaña parte de un insight tan mexicano como universal: cuando le dices a alguien “aquí tienes tu casa”, lo dices en serio, y eso significa tener todo listo para que se sienta como en casa: la televisión nueva, la camiseta del equipo, la botana para los invitados, las sillas extras que nadie recuerda hasta el día del partido. Son esos detalles los que terminan definiendo la experiencia. En ese contexto, Mercado Libre se posiciona como el aliado que ayuda a que todo llegue a tiempo para que las personas solo se preocupen por disfrutar el momento.

Bajo el concepto “El fútbol llega a México”, Mercado Libre creó una narrativa que va más allá del deporte: destaca cómo el fútbol se convierte en un lenguaje común que acerca a las personas y crea momentos compartidos. Con México como sede, millones de hogares se transformarán en el verdadero escenario de la conversación futbolera. La campaña traduce esa tradición mexicana de puertas abiertas al lenguaje de marca: “El fútbol llega a México, Mercado Libre llega a tu casa”.

Además del lanzamiento audiovisual, la campaña contempla contenido detrás de cámaras, amplificación con creadores de contenido y activaciones digitales diseñadas para generar conversación orgánica en redes sociales y medios. La estrategia busca posicionar a Mercado Libre como una marca que no solo facilita compras y entregas, sino que también entiende los códigos culturales y emocionales que rodean los grandes momentos.

Con “El fútbol llega a México”, Mercado Libre celebra aquello que sucede fuera de la cancha: la emoción de recibir, compartir y hacer sentir a todos como en casa. Porque en la celebración más grande del fútbol, el verdadero protagonista también puede ser quien abre la puerta.

En esta ocasión, tenemos 2 increíbles kits que incluyen 2 vasos de cristal tipo copa (1L), 1 bowl botanero en forma de balón y 1 proyector portátil para las primeras 2 personas que envíen las respuestas correctas de la siguiente trivia al correo: fhuacuz@cronica.com.mx

Trivia: El fútbol llega a México con Mercado Libre

1. ¿Qué dos figuras del fútbol protagonizan la campaña “El fútbol llega a México” de Mercado Libre?

A) Javier Hernández y Vinicius Jr.

B) Miguel Layún y Neymar Jr.

C) Raúl Jiménez y Lionel Messi

D) Guillermo Ochoa y Neymar Jr.

2. ¿Cuál es el principal mensaje que busca transmitir la campaña de Mercado Libre?

A) Promover la venta de boletos para partidos

B) Impulsar el turismo en México

C) Celebrar la hospitalidad mexicana y los momentos compartidos alrededor del fútbol

D) Anunciar nuevos servicios financieros

3. Dentro de la campaña, ¿qué representa Neymar Jr.?

A) El anfitrión mexicano

B) Un aficionado al fútbol

C) El mundo que llega a México para la gran celebración futbolera

D) Un repartidor de Mercado Libre

4. ¿Qué frase utiliza Mercado Libre para conectar la pasión por el fútbol con su servicio de entregas?

A) “Tu pasión llega primero”

B) “El fútbol nos une”

C) “El fútbol llega a México, Mercado Libre llega a tu casa”

D) “Donde rueda el balón, estamos nosotros”

5. Además del lanzamiento audiovisual, ¿qué otras acciones contempla la campaña?

A) Sorteos de automóviles y viajes

B) Apertura de tiendas físicas temporales

C) Contenido detrás de cámaras, creadores de contenido y activaciones digitales

D) Transmisiones exclusivas de partidos

¡Buena suerte!