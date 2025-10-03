Venta nocturna Liverpool octubre 2005: fechas, horarios, ofertas y promociones

Venta nocturna Liverpool | octubre 2025 Conoce los descuentos y promociones de la venta nocturna de aniversario

La antepenúltima venta nocturna de Liverpool del año llega este fin de semana. Como cada mes, la tienda departamental lanza sus promociones y ofertas durante tres días consecutivos. En esta parte final del 2025, los mayores descuentos aparecen en línea blanca, artículos para el hogar y dispositivos electrónicos.

Fechas y horarios de la Venta Nocturna de Liverpool, octubre 2025

El primer fin de semana de este mes de octubre trae consigo la esperada Venta Nocturna de Liverpool. Descuentos y promociones en todas las áreas se hacen presentes. Esta puede ser una oportunidad para ir pensando en renovar algunos artículos para el hogar, decoraciones de las festividades y hasta regalos de navidad. Estos son los días y horarios en los que podrás acudir a tu sucursal favorita.

Viernes 3 de octubre (11:00 - 22:00 horas)

Sábddo 4 de octubre (11:00 - 22:00 horas)

Domingo 5 de octubre (11:00 - 22:00 horas)

También, si lo deseas, podrás ingresar al sitio web de Liverpool y encontrar algunas otras ofertas exclusivas durante estos tres días en cualquier horario, incluso si se te ocurre adquirir algo a las 3 de la mañana.

¡Vive La Nocturna de Liverpool! 🩷🎀 Del 3 al 5 de octubre, hasta 40% de descuento.



🛍️ https://t.co/rP0IrQrTdH pic.twitter.com/SJ8hpWyfP0 — Liverpool México (@liverpoolmexico) October 2, 2025

Descuentos y ofertas de la Venta Nocturna de Liverpool octubre 2025

Para este mes, los descuentos más destacados e encuentran en línea blanca y artículos para el hogar. Si estás pensando en cambiar tu refrigerador, tostadora, horno, estufa o lavadora, tal vez esta podría ser la oportunidad para ti.

Por otra parte, en cuanto artículos electrónicos, las pantallas son las que cuentan con mayores descuentos, llegando a estar incluso a mitad de precio o muebles. También, podrás encontrar algunos celulares, tabletas y laptops con ofertas especiales y hasta 20 meses sin intereses.

Pantallas - Hasta 55% de descuento

- Hasta 55% de descuento Línea Blanca - Hasta 52% de descuento y 20 Meses Sin Intereses (MSI)

- Hasta 52% de descuento y 20 Meses Sin Intereses (MSI) Refrigeradores y Congeladores - Hasta 52% de descuento y 20 Meses Sin Intereses (MSI)

- Hasta 52% de descuento y 20 Meses Sin Intereses (MSI) Colchones - Hasta 50% de descuento

- Hasta 50% de descuento Salas y Muebles - Hasta 40% de descuento

Otras promociones de la venta nocturna de Liverpool octubre 2025

Hasta 40% de descuento en mercancía general o la opción de Meses Sin Intereses (MSI) con tarjetas participantes.

Envío Gratis en todas tus compras.

Servicio Click & Collect (Compra en línea y recoge en tienda o desde tu auto hasta en 2 horas).

Para más información, puedes consultar en el sitio oficial de Liverpool y en tu sucursal más cercana