Resultados Lotería Nacional 7 de octubre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3987

Sorteo Superior de la Lotería Nacional Este martes 7 de octubre se dan a conocer los números ganadores

El Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional vuelve a encender la ilusión de miles de participantes la noche de este martes 7 de octubre de 2025, en una jornada cargada de expectativa por conocer los números ganadores a través de la transmisión en vivo.

En esta ocasión se rinde homenaje a los 57 años de los Juegos Olímpicos de México 1968, uno de los más grandes eventos que ha organizado el país.

¿De cuánto es el premio mayor de la Lotería Nacional del 7 de octubre?

El premio mayor del Sorteo Mayor 3987 alcanza la cifra de 21 millones de pesos en su serie completa, consolidándolo como uno de los sorteos más atractivos de 2025. Cada una de las tres series entregó 7 millones de pesos, mientras que quienes apostaron por un cachito con valor de 30 pesos tuvieron la posibilidad de obtener 350 mil pesos.

La Lotería Nacional distribuye más de 66 millones de pesos en premios y reintegros, con 18,760 premios otorgados a nivel nacional. El alcance de estos montos refuerza el atractivo de este sorteo tradicional, que cada mes despierta el entusiasmo de quienes confían en la fortuna.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional

La ceremonia se realiza en el histórico edificio de la Lotería Nacional en la capital mexicana y es transmitida en directo a través de su canal oficial de YouTube, donde miles de personas podrán seguir el evento desde sus hogares.

Como dicta la tradición, los Niños Gritones serán los encargados de anunciar el número ganador del premio mayor.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional?

El evento mantiene su horario habitual, con inicio a las 20:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3987 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales están disponibles en los expendios autorizados de la Lotería Nacional y también pueden consultarse en el sitio web oficial, donde el verificador de billetes permite conocer en segundos si un número resultó premiado.

Asimismo, la institución publica la lista completa de ganadores en sus redes sociales y plataformas digitales, garantizando un acceso confiable y oportuno a la información. Gracias a estas herramientas, cada participante puede verificar si la suerte estuvo de su lado en uno de los sorteos más esperados del año.