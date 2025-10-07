Wedding planners se vuelven virales por humilde presupuesto de 935 mil pesos para la boda de tus sueños

Alguna vez te has preguntado: ¿cuánto costaría la boda de tus sueños? Estas wedding planners aseguran que solo necesitas 935 mil pesos y muchas ganas de divertirte para lograrlo, lo que ha causado fuertes críticas en redes sociales.

Desde hace algunos días circula un video en donde un grupo de organizadoras nupciales de la agencia Bridal Brunch, la cual se describe como expertos en “eventos boutique”, difundieron los costos aproximados de sus proveedores para una boda destino de tres días y 300 invitados.

¿La molestia? El valor aproximado del evento sería de poco menos de un millón de pesos, esto sin contar el vestido y traje de los novios y resaltando que hay pocos datos sobre lo que este presupuesto incluye.

¿Qué ofrecen Bridal Brunch y sus proveedores?

Hacienda Chimalpa

Una boda destino de tres días para 300 invitados en Hacienda Chimalpa, ubicada en Hidalgo, tendría un costo de 300 mil pesos. No hay detalles de si incluye hospedaje para algunos invitados, si el banquete está contemplado o si es solo el espacio.

9 Pm Weddings

La cobertura de 12 horas de foto y video con el apoyo de entre tres y cuatro personas con 9 Pm Weddings tendría un costo de entre 60 y 70 mil pesos.

Sed de la Mala

Su barra libre de coctelería tendría un costo de menos de 150 mil pesos, dependiendo de los tragos que elijan los invitados.

MIA Even Desing

Si tu evento es “una boda básica de temporada”, el presupuesto podría partir en los 200 mil pesos. Esto dependerá del tipo de flor, decoración y mobiliario que elijas; sin embargo, aseguran que “se pueden hacer cosas muy buenas por un muy bajo presupuesto”.

SNS Dj y Producción

Ellos cuentan con un rango de precios que va desde los 80 hasta los 150 mil pesos. No hay detalles de qué podría incluir.

El personal de Bridal Brunch hace especial énfasis en que recuerdes que los costos son un aproximado, por lo que la boda de tus sueños podría ser mucho más cara.

Al hacer la suma, tomando en cuenta los precios más elevados de cada proveedor, rescatamos que la cantidad exacta es de 870 mil pesos, lo que nos hace pensar que, los 65 mil pesos que hacen falta para llegar a la suma de 935 mil, podría ser el costo de los honorarios de las wedding planners; sin embargo, es un dato que solo suponemos.

¿Cuántos mexicanos podrían pagar “la boda de sus sueños?

De acuerdo con el INEGI, en el primer trimestre de 2025, el 40.1% de la población ocupada en México percibió hasta un salario mínimo, lo que equivale a aproximadamente 23.6 millones de personas .

El salario mínimo en México a partir del 1 de enero de 2025 es de $278.80 pesos diarios en la Zona General y $419.88 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte . Lo que “imposibilita” a miles de personas darse el lujo de vivir “la boda de sus sueños”.

¿Qué dice el Internet al respecto?

La gran mayoría de los usuarios de Instagram, ha tomado el reel con humor haciendo comentarios como: