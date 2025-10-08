¡Adiós a los puntos! Nuevos requisitos de Infonavit para comprar casa

Especial

¿Quieres comprar una casa pero no te alcanzan los puntos Infonavit? No te preocupes, el pasado lunes el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una simplificación de los requisitos solicitados para quienes buscan acceder a la compra de una casa que ya no depende de puntos y pretende ser accesible para los jóvenes que comienzan su vida laboral.

Por medio de una evaluación flexible y personalizada, este nuevo sistema tomará en cuenta que el solicitante se encuentre activo laboralmente, sus ingresos, el comportamiento de pago y la capacidad real de endeudamiento.

El titular de la institución, Octavio Romero Oropeza, dio a conocer que este cambio es parte del programa Vivienda para el Bienestar, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, que busca romper la dificultad que tenían muchos trabajadores, especialmente jóvenes para acceder a un crédito con el sistema anterior, en el que tenían que acumular 1080 puntos, y más personas puedan tener su propia vivienda.

¿Cuáles son los requisitos para obtener una casa Infonavit?

Este nuevo sistema contempla únicamente tres requisitos:

Ser un empleado activo

Contar con un salario de entre uno y dos salarios mínimos

No tener una vivienda propia

Contemplando a los trabajadores que comienzan su vida laboral, el trámite podrá iniciarse al tener solo seis meses de antigüedad laboral, además, se otorgarán plazas de hasta 30 años para pagarlos.

Si quieres saber si eres candidato a obtener un crédito para tener tu propia casa con el Infonavit, puedes consultar tu historial y los requisitos en la siguiente liga: https://micuenta.infonavit.org.mx/