Infonavit alcanzará 302 mil viviendas contratadas al cierre de 2025

El director general del Infonavit, Octavio Romero, presentó los avances en la atención a personas derechohabientes, destacando que la meta sexenal del instituto es construir 1 millón 200 mil viviendas en todo el país.

El director general del Infonavit, Octavio Romero durante la conferencia matutina de este lunes. (Toma de pantalla)

Romero detalló que del 5 de abril al 3 de octubre se han contratado 200 mil 613 viviendas, y se prevé cerrar 2025 con 302 mil 171, al sumar 101 mil 578 más en los próximos meses, lo que representa una cuarta parte del objetivo sexenal.

Asimismo, adelantó que para 2026 ya se proyecta la edificación de 400 mil viviendas, distribuidas en alrededor de 240 predios que estarán listos hacia finales de ese año, consolidando el compromiso del Infonavit con el acceso a una vivienda digna para las y los trabajadores del país.