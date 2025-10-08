Resultados Melate, Revancha y Revanchita 8 de octubre 2025: números ganadores del sorteo 4119

Melate, Revancha y Revanchita Números ganadores 8 de octubre (Crónica Digital)

El sorteo 4119 de Melate, Revancha y Revanchita capta la atención de miles de mexicanos este miércoles 8 de octubre de 2025. Con la expectativa de conocer los números que podrían transformar su vida, los participantes siguen en vivo la transmisión oficial.

Este sorteo continúa siendo uno de los favoritos del público gracias a la posibilidad de participar en tres juegos distintos con un solo boleto, aumentando así las oportunidades de ganar.

¿De cuánto es la bolsa acumulada del Melate 4119?

La edición 4119 de Melate presenta un acumulado de 275.5 millones de pesos, una cifra que refleja el crecimiento progresivo de este tradicional sorteo. Cada vez que no hay ganadores del premio mayor, la bolsa se incrementa, alimentando la expectativa y la ilusión de quienes buscan cambiar su vida de manera inmediata.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Melate 4119

La transmisión del sorteo 4119 se realiza a través de los canales oficiales de la Lotería Nacional, incluyendo su sitio web, YouTube y Facebook.

Los participantes pueden seguir en tiempo real la extracción de los números ganadores, asegurando transparencia y emoción hasta el último instante.

Quienes no pudieron conectarse a la transmisión pueden revisar el video completo en los canales oficiales o consultar los resultados publicados en línea, disponibles de manera inmediata para los tres juegos, Melate, Revancha y Revanchita.

¿A qué hora es el sorteo de Melate 4119?

El sorteo de Melate 4119 comenzó puntualmente a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, junto con sus modalidades Revancha y Revanchita, ofreciendo a los jugadores tres oportunidades de ganar con un solo boleto.

¿Cómo se juega Melate?

Participar en Melate es sencillo y accesible. Cada jugador elige entre seis y diez números dentro del rango del 1 al 56. Durante el sorteo se extraen seis números principales y una esfera adicional conocida como “complementaria”, que permite acceder a premios secundarios.

Un detalle que hace a este sorteo especialmente atractivo es que el mismo boleto incluye la participación automática en Revancha y Revanchita, sin costo adicional. Esto significa que, con una sola apuesta, los jugadores pueden aspirar a múltiples premios y aumentar sus posibilidades de obtener un premio significativo.

¿Dónde consultar los resultados del Melate 4119?

Los resultados oficiales se pueden verificar en la página web de la Lotería Nacional, en los expendios autorizados y mediante el verificador digital en línea, que permite ingresar el número de folio del boleto y confirmar si ha sido premiado. Esta herramienta ofrece una manera rápida, segura y confiable de conocer el estatus de cada apuesta.

¿Cuánto cuesta jugar Melate?

El boleto de Melate tiene un precio base de 15 pesos. Los jugadores que buscan aumentar sus oportunidades pueden agregar Revancha por 10 pesos y Revanchita por 5 pesos adicionales, lo que eleva la inversión total a 30 pesos. Con este monto, es posible participar en las tres modalidades y maximizar las posibilidades de ganar.