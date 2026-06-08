Martimiércoles y Martes de Frescura: comparativa de los productos más baratos en Chedraui y Walmart

Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas Foto: La Crónica

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.

Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

Ofertas del Martes de Frescura Walmart del 9 de junio 2026

Frutas y verduras

Manzana granny smith: $39.00 por kilo

Uva verde: $69.00 la pieza

Pera de Anjou: $39.00 por kilo

Mango ataulfo: $34.00 por kilo

Manzana pink lady: $39.00 por kilo

Melón chino: $26.00 por kilo

Pepino: $24.90 por kilo

Penca de plátano Chiapas: $20.00 por kilo

Piña Miel: $23.00 por kilo

Mora azul charola 170 g: $59.00 la pieza

Cebolla blanca: $24.00 por kilo

Limón sin semilla: $35.00 por kilo

Carnes, pollos y pescados

Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kilo

Filete de tilapia: $116.00 por kilo

Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo

Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 por kilo

Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 por kilo

Pechuga sin piel: $172.00 por kilo

Muslo de pollo Just Bare 540 g: $54.00 el empaque

Pechuga de pollo con piel: $152.00 por kilo

Molida de cerdo: $109.00 por kilo

Pierna de cerdo en trozo: $108.00 por kilo

Camarón grande sin cabeza: $339.00 por kilo

Pierna de pollo Just Bare 445 g: $54.00 el empaque

Chuleta natural de cerdo: $97.00 por kilo

Ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana del 9 y 10 de junio 2026

Frutas y verduras

Cebolla blanca a $19.80 el kilo.

Plátano a $15.80 el kilo.

Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo.

Piña Gota de Miel a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.

Carnes, pollos y pescados

Pollo entero fresco a $33.90 el kilo.

Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo.

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart