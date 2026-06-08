Martimiércoles y Martes de Frescura: comparativa de los productos más baratos en Chedraui y Walmart

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.
Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.
Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart
Ofertas del Martes de Frescura Walmart del 9 de junio 2026
Frutas y verduras
- Manzana granny smith: $39.00 por kilo
- Uva verde: $69.00 la pieza
- Pera de Anjou: $39.00 por kilo
- Mango ataulfo: $34.00 por kilo
- Manzana pink lady: $39.00 por kilo
- Melón chino: $26.00 por kilo
- Pepino: $24.90 por kilo
- Penca de plátano Chiapas: $20.00 por kilo
- Piña Miel: $23.00 por kilo
- Mora azul charola 170 g: $59.00 la pieza
- Cebolla blanca: $24.00 por kilo
- Limón sin semilla: $35.00 por kilo
Carnes, pollos y pescados
- Milanesa de pechuga de pollo: $182.00 por kilo
- Filete de tilapia: $116.00 por kilo
- Milanesa de res pulpa blanca: $225.00 por kilo
- Pechuga de pollo con hueso sin piel: $174.00 por kilo
- Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 por kilo
- Pechuga sin piel: $172.00 por kilo
- Muslo de pollo Just Bare 540 g: $54.00 el empaque
- Pechuga de pollo con piel: $152.00 por kilo
- Molida de cerdo: $109.00 por kilo
- Pierna de cerdo en trozo: $108.00 por kilo
- Camarón grande sin cabeza: $339.00 por kilo
- Pierna de pollo Just Bare 445 g: $54.00 el empaque
- Chuleta natural de cerdo: $97.00 por kilo
Ofertas del Martes y Miércoles del Campo en Soriana del 9 y 10 de junio 2026
Frutas y verduras
- Cebolla blanca a $19.80 el kilo.
- Plátano a $15.80 el kilo.
- Manzana Red Delicious a $38.80 el kilo.
- Piña Gota de Miel a $13.80 el kilo con 50 Puntos Soriana Ya.
Carnes, pollos y pescados
- Pollo entero fresco a $33.90 el kilo.
- Molida de Res 80/20 a $108.00 el kilo.
Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart
- Compra temprano
- Prioriza productos de temporada
- Planea comidas semanales
- Compara precios con otras cadenas