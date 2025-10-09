¡Quítate Paketaxo Dark! Las Palomitas salsas negras con Cheetos colmillo de Cinépolis son lo de hoy

Cinépolis lanza palomitas Cheetos Colmillo y salsas negras para acompañar la temporada de Día de Muertos y Halloween

La famosa cadena de cines, Cinépolis, es reconocida por su innovación encuanto al confort de sus salas, la fidelidad del audio, resolución de cintas y, desde luego, la oferta de snacks y bebidas, ya sean clásicas o de temporada.

A poco de la celebración de Halloween y Día de Muertos, La Capital del Cine anunció el lanzamiento de un nuevo mix: Palomitas Salsas Negras y Cheetos Colmillo, lo cual ha provocado euforia en redes sociales donde los usuarios lo llaman: “la combinación perfecta”.

Cinépolis lanza palomitas Cheetos Colmillo: estarán disponibles por tiempo limitado

¿Cuánto cuestan las palomitas de Cinépolis?

La edición limitada de Palomitas Salsas Negras y Cheetos Colmillo tendrá un costo de $129.00 pesos directo en la dulcería de tu sucursal preferida. Hasta el momento se desconoce si estará disponible en delivery.

Algunos comensales ya se han preguntado si el sabor será similar al del Paketaxo Dark y si estas palomitas lograrán desbancar su reciente popularidad.

Recuerda que ya puedes acudir a tu Cinépolis favorito y pedir este producto en solitadio o en combo para disfrutar de los mejores estrenos de terror y suspenso.