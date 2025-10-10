¿Hubo campaña contra Electrolit?: Mr. Doctor revela que ofrecieron dinero y que algunos influencers aceptaron

Mr. Doctor (@MrDoctorOficial/x)

El creador de contenido conocido como Mr. Doctor denunció en sus redes sociales que se había realizado una campaña de desprestigio en contra de Electrolit, en la cual indicó que se ofreció dinero a influencers para difundir mensajes negativos sobre la empresa mexicana de bebidas hidratantes.

A través de un video publicado en sus redes, el también médico expuso que recibió una oferta económica para participar en dicha campaña, la cual rechazó.

“A mí me ofrecieron dinero para hablar mal de Electrolit. No lo acepté porque no me presto a eso. Pero hay varios que sí lo hicieron”, destacó.

Aunque Mr. Doctor no dio nombres ni detalles sobre las personas o agencias involucradas, sus declaraciones provocaron amplia discusión en redes sociales, donde usuarios señalaron que las críticas hacia la empresa parecían “coordinadas”.

La polémica en torno a Electrolit

La empresa de bebidas hidratantes estuvo envuelta en polemica gracias al cuestionamiento de diferentes figuras publicas cuestionaran la calidad y efectividad de sus bebidas, afirmando que “ya no hidratan igual” o que su fórmula habría cambiado.

Asimismo, Electrolit no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la supuesta campaña en su contra. No obstante, la marca ha reiterado su compromiso con la calidad de sus productos y con el bienestar de sus consumidores.

Transparencia en colaboraciones digitales

Las declaraciones del médico reabren el debate sobre la ética y transparencia en las campañas publicitarias dentro de las redes sociales. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha advertido en múltiples ocasiones sobre la obligación de los creadores de contenido de informar cuando una publicación es pagada o patrocinada, con el fin de evitar prácticas engañosas o manipuladoras.