Miau Fest 2025: “Michictlán”, el paraíso gatuno que honra a los michis este Día de Muertos

Miau Fest edición “Michictlán”

Este 18 y 19 de octubre, el Huerto Roma Verde se transformará en un santuario felino lleno de colores, velas y amor con la nueva edición del Miau Fest 2025, bautizada como “Michictlán”, en honor al mítico viaje de los espíritus en el Día de Muertos.

Más que un evento, es una ofrenda comunitaria que tiene como objetivo recordar a los gatos que marcaron nuestras vidas. Y este año, la dedicatoria va especialmente para Félix, uno de los queridos guardianes del Huerto Roma Verde, cuyo espíritu representa a todos los michis protectores que siguen cuidándonos desde el otro lado.

Entrada con causa: ayuda a los refugios felinos de CDMX

En lugar de boleto, el acceso al Miau Fest “Michictlán” será a cambio de un donativo en especie destinado a refugios y albergues que salvan gatitos en situación de calle. Puedes llevar desde alimento húmedo o croquetas, hasta arena, transportadoras, mamilas o artículos de limpieza.

Talleres, arte y una mega ofrenda gatuna: todo lo que verás en el Miau Fest

El evento estará repleto de actividades creativas y artísticas inspiradas en el universo felino. Habrá talleres para elaborar altares para mascotas, hacer vitrales gatunos, porta inciensos y catrinas infantiles.

El corazón del festival será la Mega Ofrenda Gatuna (Geodésica), un altar colectivo donde podrás llevar la fotografía de tu gato para sumarla a este tributo de amor.

Música, danza, teatro y ronroneos:

El programa de este evento será:

Sábado 18 de octubre:

12:00 – Ceremonia y danza ritual de apertura con Desiderio Daxuni.

14:00 – Ópera con Leonora Rebolledo y la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco .

y la . 15:00 – Charla: Cruzando el arcoíris, ¿Qué sigue para los que nos quedamos?

16:00 – Pasarela de gatos.

17:00 – Música tradicional mexicana con Tradisoneros .

. 18:00 – Poesía y música con Unalmario .

. 19:00 – Música contemporánea con Back to the Music.

Domingo 19 de octubre:

12:00 – Presentación musical con el Ensamble Cuatro Voces .

. 14:00 – Obra teatral Cati, Catalina, Calicó... o la maravillosa vida de la niña gato .

. 15:30 – Charla: Los últimos años, ¿Cómo hacerle la vida más fácil a mi michi viejito?

16:00 – Pasarela de gatos.

17:00 – Cierre con ópera y la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco.

Michis en adopción: encuentra a tu nuevo compañero de vida

¿Quieres adoptar un gato? Durante el festival podrás conocer a decenas de michis adoptables gracias a albergues invitados como:

Ikigat

Juniors Cats

Rescats-gatitos

Pandiasilo

31 Gatitos

Proyecto Gatto

Mi Primer Maullido

Prensa Animal

Gatolectivo

Michifem A.C.

Esto representa una oportunidad perfecta para darle hogar a un felino lleno de amor para dar, mientras disfrutas del ambiente más tierno de la CDMX.

Detalles del evento

Lugar: Huerto Roma Verde

Huerto Roma Verde Fechas: 18 y 19 de octubre 2025

18 y 19 de octubre 2025 Horario: 11:00 a 20:00 hrs

11:00 a 20:00 hrs Pet Friendly: perritos pequeños con correa

perritos pequeños con correa EcoFriendly: evento libre de desechables

evento libre de desechables Metro cercano: Centro Médico | Metrobús Dr. Márquez o Campeche

Un festival con alma y propósito

Desde hace cinco años, el Miau Fest ha sido mucho más que un bazar o un punto de encuentro entre cat lovers. Hoy, es una celebración del vínculo eterno entre humanos y gatos, un recordatorio de que el amor felino trasciende el tiempo, el espacio… y hasta el arcoíris.

Como parte del impulso a este evento, la marca Grisi Pet Care se une a la noble causa a través de su línea Gato Consentido, donando producto en especie a más de 10 refugios felinos de la CDMX, ofreciendo una muestra clara de que el amor por los michis también se traduce en acción.

Así que prepara tu ofrenda y únete al Miau Fest Michictlán 2025, donde cada ronroneo es una historia, cada altar un abrazo, y cada michi una chispa de eternidad.