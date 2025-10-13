Billete de 20 pesos de Benito Juárez: ¿Cuánto podría valer ahora que saldrán de circulación? Después de 50 años de circulación el billete con la cara de Benito Juárez dejará de estar en la economía Mexicana

En un comunicado dirigido a las insitiuciones de crédito dado a conocer en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el billete de 20 pesos azul de la familia F, que cuenta con la cara de Benito Juárez saldrá de circulación en México, luego de que por determinación del Banco de México (Banxico) determinará su salida de circulación.

La emisión de este billete comenzó el 20 de agosto de 2007, luego de 18 años en los bolsillos de millones de méxicanos que pasaban de mano en mano, estos ahora serán considerados “en proceso de retiro o desmonetización”, por lo que los bancos ya no los podrán recibir ni poner nuevamente en circulación.

Adiós a Benito Juárez del billete de 20 pesos

Benito Juárez lleva más de 50 años en los billetes mexicanos, siendo su primera aparición en 1973, cuando fue la cara del billete de 50 pesos de la familia AA, Fue hasta 1994 que se convirtió en el emblema del billete de 20 pesos de las familias C,D,D1 y F.

Sin embargo, con la llegada de la familia G, en 2021, Benito Juárez desapareció de este billete para colocarse en el de 500.

¿Dejarán de tener valor tus billetes de 20 pesos de la famlia F?

La instrucción de retirarlos no implica que dejarán de tener valor, ya que, de acuerdo con Banxico los billetes tendrán el mismo valor, pero empezarán a dejarse de ver con menos frecuencia.

Venta de billetes en aplicaciones de paquetería

En aplicaciones de venta como Mercado libre la venta de billetes que han salido de circulación han disparado su valor, todo esto depende de acuerdo de su estado y la serie a la que pertenece, actualmente uno de los billetes de 20 pesos con el rostro de Benito Juárez con serie D3510040 tiene un valor de $50,000 pesos.