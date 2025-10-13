Se cae la app de BBVA: usuarios reportan fallas este lunes 13 de octubre

Falla en app BBVA El error no permite que las personas usuarias ingresen a su cuenta y realicen ningún tipo de operación,

Inicio de semana y la aplicación móvil bancaria de BBVA vuelve a presentar fallas. Decenas de personas usuarias en redes sociales están reportando que su app está marcando “error de sistema”, si este es tu caso, no te preocupres, pues no eres el único ni la única pasando por esto.

App de BBVA vuelve a fallar este 13 de octubre

Por medio de sus redes sociales, personas usuarias de la app de BBVA han manifestado su molestia por la caída de la aplicación móvil del banco, algo que suele ocurrir de manera recurrente. Al intentar ingresar, se les muestra un mensaje que dice “Error de sistema”, por lo que no pueden acceder de momento a sus cuentas.

Esta falla les ha imposibilitado para realizar transferencias, consultar saldos, hacer o recibir pagos, utilizar la tarjeta digital, entre otros trámites, lo que a generado el enojo y molestia de usuarios.

Error BBVA El mensaje muestra "Error del sistema" para quienes buscan ingresar a la plataforma.

¿Cuándo se reestablecerá la app de BBVA?

Hasta el momento, las cuentas oficiales de BBVA México no han emitido ningún mensaje al respecto. Sin embargo, la experiencia en este tipo de casos indica que habrá que esperar aproximadamente un par de horas para que el servicio se reestablezca con éxito, por lo que te recomendamos estar al pendiente de este problema para que puedas realizar tus operaciones en el transcurso del día