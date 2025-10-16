Así sería el álbum Panini del Mundial 2026: precio, páginas y posible fecha de lanzamiento Costos, fechas de lanzamiento y cuántas estampas serán las que pertenecerán a este nuevo álbum mundialista 2026

La Copa del Mundo 2026 se encuentra cada vez más cerca y con ello el nuevo álbum de estampas Panini que ya enciende la emoción de los aficionados. La marca italiana promete sorprender a los coleccionistas con novedades, nuevas ilustraciones y formatos especiales como en cada torneo mundialista.

Más de 900 estampas para un Mundia Histórico

El Mundial 2026, cuenta con 48 selecciones participantes lo que significará el álbum más grande de todas las ediciones anteriores, por lo que se prevee que contenga más de 900 estampas ofrecendo un espacio especial para las tres sedes mundialistas: México, Estados Unidos y Canadá.

Esto le ayuda a Panini a incluir nuevos diseños, escudos de las selecciones y elementos culturales de cada nación participante ampliando la colección.

Álbum oficial Panini Mundial 2026 Precios, imagen y gastos en el llenado de este álbum mundialista

Precio estimado del álbum Panini 2026

Con la inflación y la expansión del álbum en 2026, se estima que llenar el álbum podría costar entre 2,500 a 3,000 pesos, dependiendo del número de sobres comprados y estrategías para poder realizar el llenado del álbum panini.

El libro cuenta con 112 páginas donde podrás coleecionar las 48 selecciones, momentos iconicos de cada una de ellas y las cuatro estampas: Básica, bronce, plateda y oro, en el que se recomienda conservarlas más no pegarlas. Cada libro tiene dos versiones uno de pasta blanda que se estima tenga un costo de 50 pesos, mientras la de pasta dura estará en 200 a 300 pesos, contempla que si quieres que tu libro se conserve en las mejores condiciones la de pasta dura es tu mejor opción.

Caja y sobres: Una caja contiene al rededor de 104 sobres con un costo de 1600 cada caja o un sobre con valor de 18 pesos y en su interior vendrán 7 estampas.

Fecha de lanzamiento del álbum Panini 2026

Aún no ha revelado la fecha oficial de salida pero se estima que para Noviembre este álbum pueda salir a la venta y los fanáticos lo adquieran en las tiendas físicas o plataformas en línea y comenzar su aventuara de colección antes de que el torneo comience su rumbo al Mundial 2026