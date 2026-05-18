Álbum Panini del Mundial 2026: así puedes obtenerlo gratis en Banorte junto con dos sobres de estampas

Álbum Mundial Panini El banco lanzó una promoción para poder obtener gratis el álbum en tu sucursal más cercana.

Si tú todavía no cuentas con tu álbum de estampas Panini y quieres unirte a la euforia por coleccionar las más de 900 ‘figuritas’ en la edición más grande de todos los tiempos, esta oportunidad puede ser para ti. Banorte, patrocinador oficial de la Selección Mexicana, acaba de anunciar una promoción para que puedas hacerte del tuyo junto con tus primeros stickers tanto para clientes como para quienes no lo son. Esto es lo que tienes que saber.

¿Cómo obtener gratis el álbum Panini del Mundial gratis en Banorte?

Han pasado un par des semanas desde que el álbum de esta Copa del Mundo salió a la venta de forma oficial en todo el mundo y la gente continúa trabajando para pegar todas las calcomanías de las 42 selecciones que estarán participando en este torneo. Las cajas y los sobres se han convertido en un éxito de ventas en prácticamente todo el país, desatando los intercambios y las ventas de figuritas como parte de la experiencia colectiva.

Ahora puedes obtener el tuyo contratando una nueva tarjeta de crédito Banorte Visa o abriendo una cuenta Banorte Visa en tu sucursal más cercana. Lo único que tienes que hacer es:

Presentar una identificación vigente

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Abrir la cuenta con un monto mínimo de mil pesos

De esta manera, recibirás en ese mismo momento tu álbum de pasta blanda y dos sobres (que traen siete estampas cada uno) de forma completamente gratuita para que puedas dar inicio a tu colección de esta edición del álbum.

¿Cómo obtener el álbum Panini del Mundial gratis si ya soy cliente Banorte?

En caso de que ya seas cliente o clienta Banorte, también puedes participar para poder obtener tu álbum y los dos sobres. Para eso, podrás abrir una nueva cuenta participante (también con un monto mínimo de mil pesos) o solicitar una nueva tarjeta de crédito participante. También, puedes participar incrementando el saldo de tu cuenta en mil pesos.

Términos y condiciones para obtener el álbum Panini del Mundial en Banorte

Esta promoción estará vigente del 4 de mayo al 5 de junio o hasta agotar existencias. También estará limitado a un álbum y dos sobres de estampas por cliente. También, toma en cuenta que esta es una promoción exclusiva en sucursal, por lo que no podrás participar si hice la contratación de alguno de estos servicios de manera digital.

Para más información, consulta la información oficial en Banorte.