Adiós a Ginny Weasley en la serie Harry Potter de HBO: la actriz infantil abandona el proyecto por motivos personales

Gracie Cochrane La actriz seleccionada para interpretar a Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO, abandonará el proyecto por motivos personales.

Harry Potter, la serie de HBO, sacudió diversas generaciones tras liberar su primer teaser tráiler y fecha de estreno dos meses atrás, sin embargo, la expectativa del proyecto vuelve a tambalearse ante la noticia de que Gracie Cochrane, actriz infantil seleccionada para el papel de Ginny Weasley, abandonará el proyecto por “circunstancias imprevistas”.

Aunque la serie ha sido renovada para una segunda temporada antes de siquiera estrenarse, este nuevo obstáculo orillará a la producción a buscar una nueva Ginny Weasley tras la sailda de Cochrane, inconveniente que necesitará rápida acción debido a que el personaje adquiere relevancia central en los acontecimientos de Harry Potter y la Cámara de los Secretos.

¿Por qué la serie de Harry Potter tendrá que conseguir otra actriz para Ginny Weasley?

A pesar de que el ambicioso proyecto aún no se ha estrenado, ya enfrenta su primer gran cambio: tendrán que reemplazar a la actriz que da vida a Ginny Weasley para la segunda temporada y las siguientes.

Esta repentina alteración en el plan a largo plazo de la serie de Harry Potter de HBO se debe a la salida de Gracie Cochrane, actriz seleccionada para el papel y quien interpretó a la menor de los Weasley en la primera temporada que llegará a streaming la Navidad de este 2026.

La familia de Gracie emitió un comunicado oficial respecto a la salida de la actriz este lunes 18 de mayo, en el que argumentó “circunstancias imprevistas” que no fueron detalladas públicamente.

“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de HBO ‘Harry Potter’ tras la primera temporada”, anunció la familia Cochrane, compartiendo que la joven se encuentra “profundamente agradecida” por su tiempo en el universo mágico y la experiencia inolvidable que el equipo de producción, junto a Lucy Bevan —directora de casting—, crearon durante la primera temporada.

Sin embargo, la familia Cochrane señaló que la menor “está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro”.

Harry Potter de HBO: ¿quién será la nueva Ginny Weasley tras la salida de Gracie Cochrane?

HBO, por su parte, emitió un comunicado propio respecto a la partida de la joven actriz, expresando que apoyan la decisión y deseando lo mejor tanto para la menor como a la familia Cochrane.

“Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de ‘Harry Potter’ de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”, declararon.

Hasta el momento, no dieron anuncio de posibles candidatas para reemplazar a Cochrane. Sin embargo, la búsqueda de una nueva actriz para el personaje es vital en la trama de la segunda temporada, ya que la continuación adaptará los eventos de La Cámara de los Secretos.

A pesar de que Ginny Weasley sólo es vista acompañando a su familia en la Plataforma 9 3/4, un año más adelante formará parte central de las aventuras de Harry Potter al ser engañada por un diario maldito que libera al “monstruo de Hogwarts”, un Basilisco sediento de sangre.

¿Cuándo se estrenará la serie de Harry Potter en HBO?

HBO reveló la fecha de estreno a la par del primer adelanto de la serie.

Aunque en un inicio se contempló que la serie llegaría a streaming a comienzos del 2027, el teaser tráiler liberado confirmó que su estreno será la Navidad del 2026, una fecha especial para los fanáticos y fanáticas.

La segunda temporada se encuentra actualmente en fase de preproducción en los estudios Leavesden ubicados a las afueras de Londres, lo que apunta a que la búsqueda y selección de una nueva Ginny Weasley será una batalla contra el reloj.