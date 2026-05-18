Hot Sale 2026: Estas son las promociones que tendrás con tarjetas BBVA

Tarjetas de crédito BBVA Ciertas compras tendrán beneficios exclusivos en comercios participantes para tarjetahabientes de BBVA.

En unos días, el Hot Sale llegará a múltiples plataformas en línea con ofertas y promociones para todo el público. Tiendas de ropa, tecnología, viajes, moda, belleza, entre otras tendrán múltiples descuentos para aprovechar. Si tú estás pensando en aprovechar esta temporada y además, tienes una tarjeta de crédito BBVA, entonces podrían tener algunos beneficios extra. Esto es lo que tienes que saber.

Hot Sale 2026: ¿Cuáles son los beneficios y ofertas con tarjetas BBVA?

Como parta de la estrategia de promover las compras digitales durante el Hot Sale, BBVA está ofreciendo bonificaciones de hasta el 15% en tus adquisiciones de comercios participantes durante el 25 de mayo y hasta el 2 de junio de este 2026.

Este beneficio podrá activarse en compras mínimas de 5 mil pesos o superiores con un límite máximo de bonificación de hasta 2 mil quinientos pesos utilizando tus siguientes tarjetas de crédito:

BBVA Azul

Educación

Rayados

Oro

IPN

Afinidad UNAM

VIVE

BBVA Platinum

BBVA Infinite

Por otra parte, también tendrás la opción de adquirir a plazos de 6 y hasta 24 meses sin intereses con estas tarjetas.

¿En qué tiendas habrá cashback de BBVA durante el Hot Sale 2026?

Hasta el momento, múltiples comercios populares y conocidos estarán participando de esta promoción con el banco BBVA como:

SHEIN

Liverpool

Palacio de Hierro

Elektra

Walmart

Chedraui

Sam’s Club

Soriana

Entre otros

¿Qué hay que hacer para activar las promociones de BBVA en el Hit Sale 2026?

La mejor parte para tarjetahabientes de BBVA es que no tendrán que hacer alguna activación ni ningún paso extra. Si realizan una de las compras por estos montos establecidos en cualquiera de los establecimientos participantes tendrán acceso automático a este beneficio para recibir el cashback directo a su cuenta.