Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 19 y 20 de mayo

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.
Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.
Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart
Frutas
Chedrahui
Para esta semana Chedrui tiene una aferta más amplia de ofertas en frutas:
- Sandía blanca rayada — $9.50 por kilo
- Piña gota miel — $16.50 por kilo
- Melón amarillo — $15.90 por kilo
- Jícama — $19.50 por kilo
- Limón Colima — $20.00 por kilo
- Plátano macho — $22.50 por kilo
- Cebolla blanca — $26.50 por kilo
- Toronja — $27.90 por kilo
- Aguacate Hass en malla — $29.90
- Manzana roja mediana — $34.50 por kilo
- Aguacate Hass — $34.50 por kilo
- Tomate bola — $34.90 por kilo
- Mango Paraíso — $36.90 por kilo
- Berenjena — $44.50 por kilo
- Tomate saladet — $49.00 por kilo
- Uva roja sin semilla — $54.90 por kilo
- Manzana Fuji — $59.90 por kilo
- Ciruela — $59.90 por kilo
Walmart
Mientras que Walmart las únicas ofertas en este rubro son las siguientes:
- Plátano Chiapas — desde $18.90 el kilo
- Manzana Red Delicious — desde $36.90 el kilo
- Sandía roja — desde $14.90 el kilo
- Melón chino — desde $22.90 el kilo
Verduras
Chedraui
En el área de las verduras ambos supermercados empatan, hasta el momento, en el número de ofertas disponibles en verduras, sin embargo, destaca el precio del aguacate Hass en Chedraui, pues ofrece un precio más barato.
- Jícama — $19.50 por kilo
- Limón Colima — $20.00 por kilo
- Cebolla blanca — $26.50 por kilo
- Aguacate Hass en malla — $29.90
- Aguacate Hass — $34.50 por kilo
- Tomate bola — $34.90 por kilo
- Berenjena — $44.50 por kilo
- Tomate saladet — $49.00 por kilo
Walmart
- Jitomate saladet — desde $19.90 el kilo
- Cebolla blanca — desde $24.90 el kilo
- Papa blanca — desde $29.90 el kilo
- Aguacate Hass — desde $69.00 el kilo
- Limón sin semilla — desde $32.90 el kilo
- Zanahoria — desde $11.90 el kilo
- Pepino verde — desde $16.50 el kilo
- Lechuga romana — desde $14.90 la pieza
Carnes
En el departamento de carnes, ambos supermercados tiene ofertas variadas. No obstante, en el caso de la pechuga de pollo Walmart ofrece precios más baratos. Sin embargo, Walmart ofrece un precio más asequible con la carne molida de res así como en el caso del bistec de res.
Chedraui
- Pechuga de pollo fresca con hueso — $139.00 por kilo
- Pechuga de pollo corte americano — $42.90 el medio kilo
- Molida fina de res 95/5 — $224.00 por kilo
- Milanesa bola de res ternera — $244.00 por kilo
- Bistec pulpa blanca de res — $194.00 por kilo
- Chuleta de res para asar — $229.00 por kilo
- Filete de salmón fresco Royal — $499.00 por kilo
Walmart
- Pechuga de pollo — desde $89.00 el kilo
- Carne molida de res — desde $99.00 el kilo
- Milanesa de cerdo — desde $104.00 el kilo
- Bistec de res — desde $169.00 el kilo
- Filete de tilapia — desde $119.00 el kilo
- Camarón mediano — desde $189.00 el kilo
Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart
- Compra temprano
- Prioriza productos de temporada
- Planea comidas semanales
- Compara precios con otras cadenas