Martimiércoles Chedraui vs Martes de Frescura Walmart: Comparativa de ofertas 19 y 20 de mayo

Ofertas en Walmart y Chedraui Los mejores descuentos en frutas y verduras (Crónica Digital)

Comienza una nueva semana y dos de los supermercado más reconocidos a nivel nacional acaban de lanzar sus ofertas semanales en frutas, verduras y carnes en sus Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura en Walmart.

Por ello, en esta nota de dejamos un cuadro comparativo con las mejores ofertas para que hagas compras más inteligentes y ahorres más durante tu visita a estas cadenas.

Ofertas en frutas Martimiércoles de Chedraui y Martes de Frescura de Walmart

Frutas

Chedrahui

Para esta semana Chedrui tiene una aferta más amplia de ofertas en frutas:

Sandía blanca rayada — $9.50 por kilo

Piña gota miel — $16.50 por kilo

Melón amarillo — $15.90 por kilo

Jícama — $19.50 por kilo

Limón Colima — $20.00 por kilo

Plátano macho — $22.50 por kilo

Cebolla blanca — $26.50 por kilo

Toronja — $27.90 por kilo

Aguacate Hass en malla — $29.90

Manzana roja mediana — $34.50 por kilo

Aguacate Hass — $34.50 por kilo

Tomate bola — $34.90 por kilo

Mango Paraíso — $36.90 por kilo

Berenjena — $44.50 por kilo

Tomate saladet — $49.00 por kilo

Uva roja sin semilla — $54.90 por kilo

Manzana Fuji — $59.90 por kilo

Ciruela — $59.90 por kilo

Walmart

Mientras que Walmart las únicas ofertas en este rubro son las siguientes:

Plátano Chiapas — desde $18.90 el kilo

Manzana Red Delicious — desde $36.90 el kilo

Sandía roja — desde $14.90 el kilo

Melón chino — desde $22.90 el kilo

Verduras

Chedraui

En el área de las verduras ambos supermercados empatan, hasta el momento, en el número de ofertas disponibles en verduras, sin embargo, destaca el precio del aguacate Hass en Chedraui, pues ofrece un precio más barato.

Jícama — $19.50 por kilo

Limón Colima — $20.00 por kilo

Cebolla blanca — $26.50 por kilo

Aguacate Hass en malla — $29.90

Aguacate Hass — $34.50 por kilo

Tomate bola — $34.90 por kilo

Berenjena — $44.50 por kilo

Tomate saladet — $49.00 por kilo

Walmart

Jitomate saladet — desde $19.90 el kilo

Cebolla blanca — desde $24.90 el kilo

Papa blanca — desde $29.90 el kilo

Aguacate Hass — desde $69.00 el kilo

Limón sin semilla — desde $32.90 el kilo

Zanahoria — desde $11.90 el kilo

Pepino verde — desde $16.50 el kilo

Lechuga romana — desde $14.90 la pieza

Carnes

En el departamento de carnes, ambos supermercados tiene ofertas variadas. No obstante, en el caso de la pechuga de pollo Walmart ofrece precios más baratos. Sin embargo, Walmart ofrece un precio más asequible con la carne molida de res así como en el caso del bistec de res.

Chedraui

Pechuga de pollo fresca con hueso — $139.00 por kilo

Pechuga de pollo corte americano — $42.90 el medio kilo

Molida fina de res 95/5 — $224.00 por kilo

Milanesa bola de res ternera — $244.00 por kilo

Bistec pulpa blanca de res — $194.00 por kilo

Chuleta de res para asar — $229.00 por kilo

Filete de salmón fresco Royal — $499.00 por kilo

Walmart

Pechuga de pollo — desde $89.00 el kilo

Carne molida de res — desde $99.00 el kilo

Milanesa de cerdo — desde $104.00 el kilo

Bistec de res — desde $169.00 el kilo

Filete de tilapia — desde $119.00 el kilo

Camarón mediano — desde $189.00 el kilo

Tips para aprovechar mejor el Martimiércoles de Chedraui y el Martes de Frescura Walmart