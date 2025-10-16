Estos son los mejores panes de muerto en CDMX, según Google Maps

Para algunas personas, el pan de muerto suele ser una de las razones por las que esperan con ansias el otoño y el Día de Muertos. Y es que, en la actualidad existen un sin fin de recetas y formas de preparar este famoso pan.

Por lo que, aquí encontrarás cinco lugares imperdibles para comer Pan de Muerto según Google Maps.

Consuelo, Pan de madre con 4.8 estrellas (2K calificaciones)

Cafetería Consuelo, Pan de madre Cafetería Consuelo, Pan de madre. Euler 152 - local J, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560. (Google Maps)

Esta panadería se encuentra ubicada en Euler 152 - local J, Polanco, Polanco V Secc, Miguel Hidalgo, 11560.

Se distingue por ser una panadería artesanal con café de espacialidad, en lugar descrito por ellos como acogedor y tranquilo.

Algunas de sus reseñas en Google Maps son:

“Excelente ambiente, la comida deliciosa y el servicio increíble”

“Great cappuccino and pan de muerto. The Totomoxtle one is really worth a try!”

“¡Hay opciones para vegetarianos, tienen unas preparaciones exquisitas!"

Pilarica Karsapan con 4.5 estrellas (5.2 K calificaciones)

Pilarica Karsapan Pilarica Karsapan, C. López 77, Colonia Centro, Cuahutemoc, 06070. (Google Maps)

Esta panadería se encuentra ubicada en C. López 77, Colonia Centro, Cuauhtémoc, 06070.

Se caracteriza por su sabor artesanal, con diferentes tipos de pan de muerto: Pan de muerto con higo, chocolate con almendra, relleno de nata, azucarado, ajonjolí.

Además, se distinguen por vender roscas de reyes y pan de muerto fuera de temporada.

Algunas de sus reseñas en Google Maps son:

“Super buen pan para llevar a casa o al negocio”

“An amazing bakery for a quick snack or breakfast”

“Son los panes más ricos de la ciudad”

Pan Tastica con 4.5 estrellas (384 calificaciones)

Pan Tastica Pan Tastica, ubicada en Rio Danubio 63 Local 1, Cuahutemoc, 06500. (Google Maps)

Puedes ubicar esta panadería en Rio Danubio 63 Local 1, Cuauhtémoc, 06500.

Es una panadería de autor recomendada en 2023 por Restaurant Guru. En esta temporada puedes encontrar el clásico pan de muerto con azúcar, de crema de avellanas, dulce de leche, queso y mermelada, cookies and cream, nata.

Además, también cuentan con panqué de calabaza y pan de caja de camote, ideal para este otoño. Puedes pedir por DiDi y Rappi comida.

Algunas reseñas en Google Maps mencionan:

“El pan está delicioso, súper suavecito y se nota que es del día”

“Natural y sin azúcares. Todos los productos tienen gran sabor y sin llegar a empalagar.”

“El pan es una locura, esta extraordinario”

Almacén de Pan con 4.4 estrellas (33 calificaciones)

Almacén de Pan Almacén de Pan, ubicado en Oxford 35, Juárez, Cuauhtémoc, 06600. (Google Maps)

Se encuentra ubicado en Oxford 35, Juárez, Cuauhtémoc, 06600.

Ubicada en la zona céntrica de la ciudad, esta panadería se caracteriza por realizar pan de masa madre y ofrecerte pan recién salido del horno.

Los comentarios en Google Maps destacan sobre el negocio:

“Se ve que si hacen este pan con amor y orgullo”

“Panadería dentro de mi top 3 de la Ciudad de México”

“El pan imperdible, ampliamente recomendable para disfrutarlo ahí mismo o para llevar a casa”

Pan Filio con 4.1 estrellas (148 calificaciones)

Pan Filio Pan Filio ubicada en Plaza Grand San Ángel, C. de la Amargura 17, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 (Google Maps)

Ultimo, pero no menos importante se encuentra esta panadería ubicada en Plaza Grand San Ángel, C. de la Amargura 17, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000.

Cuenta con la particularidad de hacer pan gluten free, Keto, sin azúcar, aptos para diabéticos, aptos para celíacos y certificado sin gluten.

Por lo que, si tienes alguna restricción alimentaria pero no te quieres quedar con las ganas de un buen pan de muerto, esta es una excelente opción para ti.

Sus comensales en Google Maps señalan lo siguiente:

“Excelente panadería sin gluten”

“El pan de verdad de bueno y libre de gluten, vale la pena 100%”

“Atención rápida, buen sabor, ideal para celíacos”