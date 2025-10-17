Estudio de Leches y productos lácteos ultrapasteurizados ¿Cuáles son las leches con más proteína? Según la PROFECO (PROFECO)

La proteína en la leche sirve para la recuperación muscular, el crecimiento y el mantenimiento de la salud. Por lo que, para muchos, la presencia de este aminoácido es sumamente relevante en su consumo de leche.

CARNATION CLAVEL

Para sorpresa de algunos, la leche con más proteína es la leche Carnation Clavel, con 5.9g por cada 100 ml. Destacando entre 85 productos ultra pasteurizados, analizados en este estudio.

Leche Carnation Clavel ¿Cuál es la leche con más proteína? Según la PROFECO (PROFECO)

Esta leche se encuentra categorizada dentro del grupo de leche parcialmente descremada, evaporada o ultra pasteurizada.

Además de ser la leche con más proteína, también contiene 5.7 gramos de grasa por cada 100 ml; 8.5 gramos de carbohidratos cada 100 ml y un contenido energético (kcal/100 ml) de 109.

Por otro lado, en otras categorías como leche descremada ultra procesada, la leche con más proteína es Alpura Pro (5.7 g/100 ml), adicionada con vitamina A y D, baja en grasa.

Otra opción es la leche Alpura Pro Deslactosada, igual con 5.7 gramos por cada 100 ml, además de estar igualmente adicionada con vitamina A y D, baja en grasa.

¿Cuáles son las leches con menos proteína según la PROFECO?

Por otra parte, de acuerdo con el mismo estudio las leches con menos proteínas son: Lacti Lac (0.8 g/100 ml); Leche Chedraui, Aurrera y Precíssimo con 1.5 g/100 ml) cada una respectivamente y Tamariz Más (1.8 g/100 ml).