¿Quién es Karina García? La modelo e influencer que peleará contra Kareli Ruiz en Stream Fighters 4

Karina García la contrincante de Kareli Ruiz en Stream Fighter 4 Especial

¡De las pasarelas y las redes sociales al ring de box! Así transcurrirá este fin de semana para Karina García, la modelo e influencer colombiana que se enfrentará este fin de semana a la mexicana Kareli Ruiz, en un duelo que sacará chispas durante el Stream Fighters 4.

Ambas influencers son conocidas en las redes sociales, pero quizá hay datos que aún no conocías de Karina García que a continuación te presentamos.

¿Quién es Karina García?

Karina García es una modelo e influencer originaria de Colombia, que ha acumulado atención mediática por su estilo directo, su presencia pública y su reciente incursión en el box con su participación en el evento Stream Fighters 4.

Y si crees que su rostro te es familiar, ¡lo es!, ya que Karina ha ganado seguidores por su participación en el reality La Casa de los Famosos Colombia 2025, donde su personalidad y carisma le aseguraron visibilidad.

Su personalidad es una mezcla de autenticidad y una actitus siempre cercana con sus seguidores, más allá de simplemente posar por posar.

En Instagram acumula 5 millones de seguidores, mientras que en Tik-Tok ya tiene una base de seguidores de más de 4.7 millones de seguidores. En ambas redes muestra su estilo de vida, como viajes, tips de belleza, de estilismo, entre otros.

Karina García vs Karely Ruiz en el Strem Fighter 4 Especial

Duelo de vivas este sábado

El duelo Karina García vs Karely Ruiz es uno de los enfrentamientos más esperados dentro de Stream Fighters 4, el evento de boxeo digital que combina el espectáculo con figuras mediáticas.

El combate tendrá lugar el sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus de Bogotá, Colombia. Durante el pesaje, Karina marcó 59 kg frente a los 55.1 kg de Karely, lo que anticipa una diferencia moderada.

Karina ha admitido que el nerviosismo existe, pues no tiene trayectoria formal en boxeo, pero asegura que se ha preparado con disciplina para enfrentar el reto. Para él, más que un combate, representa una oportunidad para mostrar otra faceta: demostrar que alguien conocido por redes sociales puede asumir retos más allá del entretenimiento digital habitual.