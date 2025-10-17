Karely Ruiz vs Karina García: cuándo, a qué hora y donde ver el Stream Fighters 4

Karely Ruiz vs Karina García: cuándo, a qué hora y dónde ver el Stream fighters 4 Fighter

Las peleas de box de Stream Fighters, entre influencers y personalidades de redes sociales, han cobrado particular relevancia en el mundo del espectáculo y los streaming. En esta ocasión, la influencer, modelo y creadora de contenido, Karely Ruiz, se medirá frente a su símil, Karina García.

En esta edición, el fenómeno Stream Fighters 4 ha decidido convocar a dos figuras icónicas, por lo que si eres de los que ama los combates entre influencers, este duelo promete darlo todo.

¿Cuándo y dónde será el combate entre Karely Ruiz y Karina García?

La pelea tendrá lugar este sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo Medplus, ubicado en Bogotá, Colombia, como parte de la cartelera oficial del Stream Fighters 4.

¿A qué hora empieza el Stream Fighters 4?

La función arrancará a las 3:00 pm hora del Centro de México. Toma tus precauciones y verifica que todo esté bien con tu señal de internet.

¿Dónde ver en vivo y gratis el Stream Fighters 4?

La transmisión oficial se podrá seguir gratuitamente y en vivo a través de la plataforma Kick, en el canal del influencer Westcol.

¿Quién más pelea en el Stream Fighters 4?

Además del enfrentamiento principal, el evento incluirá una serie de combates entre creadores de contenido de Latinoamérica. Algunos de los nombres confirmados son:

TheNino (República Dominicana) vs ByKing (Chile)

Milica (Argentina) vs May Osorio (Colombia)

Shelao (Chile) vs BelosMaki (Colombia)

JH de la Cruz (Colombia) vs CristoRata (Perú)

Yina Calderón (Colombia) vs Andrea Valdiri (Colombia)

También habrá presentaciones musicales en vivo, con artistas como Cosculluela y Farruko, quienes amenizarán los intermedios entre pelea y pelea.

El evento busca romper récords de audiencia: en su edición anterior logró promedios de más de 915 mil usuarios conectados, con picos de hasta 1.4 millones.