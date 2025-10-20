Así bailaba Medio Metro de El Alto: sus mejores momentos

Sus pasos de cumbia sonidera, el atuendo característico de El Chavo del 8, sumados a su famosa frase, “El paso de la chaquetita.”, se convirtieron en un sello distintivo para Francisco Pérez, mejor conocido como el Medio Metro de El Alto, o el Medio Metro original, el influencer que fue hallado muerto y con aparentes signos de violencia, este lunes 20 de octubre en una barranca localizada en San Sebastián de Aparicio, al norte de la capital del estado de puebla.

La viralización del Francisco Pérez como personaje público se dio en una de sus presentaciones, que fue compartida en redes sociales mientras esté trabajaba como animador. Desde entonces el nombre de Medio metro se hizo tendencia.

Su especialidad era la cumbia y la guaracha como se muestra en este video, en donde vemos a Medio Metro o Metro del Alto de puebla, como también se hacía llamar, rodeado de personas que disfrutaban sus pasos acompañados con música del Sonido Famoso salón Quijote. En el video escuchamos una constante; “baila mi medio metro”.

Las características físicas, el atuendo y su peculiar nombre, sumado al carisma de Francisco Pérez, conocido localmente como el bailarín de Aparicio, lograron diferenciarlo de la competencia, pues tras su estrellato comenzaron a surgir varias personas que buscaban adueñarse del nombre, hecho del que llego a hablar él mismo en sus redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Medio Metro?

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional acudieron al llamado de vecinos de San Aparicio, comunidad del municipio de Puebla, pues se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida en una barranca, cerca de un canal de agua. De acuerdo con N+ puebla, el primer reporte consignó que se trataba de “una persona de 1.40 metros de estatura. El cuerpo presentaba lesiones visibles en la cabeza y signos de violencia. Por lo que la Fiscalía General de Justicia de Puebla ha abierto una carpeta de investigación.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, el cuerpo de Francisco Pérez de 30 años de edad, fue hallado entre los matorrales con signos de violencia, por lo que se presume, se trata de un presunto homicidio.

Su muerte fue corroborada por Grupo Super T, una empresa dedicada a la organización de eventos sociales, para la que Francisco Pérez trabajo como animador.