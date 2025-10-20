¿Cuál medio Medio Metro hallaron muerto? Esto se sabe del cadáver encontrado en Puebla

Medio Metro fue hallado muerto en Puebla Usuarios en redes sociales se cuestionan si fue el que se hizo famoso con Sonido Pirata

“Descansa en paz, Medio Metro”, fue el mensaje que se replicó entre la comunidad sonidera. Nadie sabía con certeza de quién era el cadáver que encontraron en Puebla, si del original o del Medio Metro que sacó sus mejores pasos de baile con la “Cholondrina” y Sonido Pirata.

Hoy se dio a conocer que en San Sebastián de Aparicio, una comunidad poblana, se encontró un cuerpo flotaba entre el agua turbia de un canal de riego. La escena, pronto fue acordonada por policías y paramédicos, que dieron fe de que el cadáver pertenecía a un hombre con enanismo, que posteriormente fue identificado como Medio Metro.

¿Cuál Medio Metro fue encontrado muerto y de qué murió?

De acuerdo con reportes oficiales, el cuerpo fue encontrado boca arriba, vestido con pantalón y camisa blancos, y presentaba una herida visible en la cabeza. Los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado de Puebla iniciaron la investigación en la zona.

Las primeras versiones apuntan a que el hombre pudo haber sufrido un golpe o un atropellamiento, aunque habría que esperar el dictamen forense final para saber realmente cual fue la causa de muerte de Medio Metro.

Horas más tarde, se confirmó que se trataba de Francisco “Pancho” Pérez, el “Medio Metro Original” del Barrio El Alto.

¿Quién era Medio Metro del Barrio El Alto?

Francisco Pérez no era un desconocido en Puebla. A mediados de la década pasada, comenzó a despegar su fama cuando acompañó a Juan Manuel Quistián, “El Rey del Wepa”, en los eventos de Sonido Kiss Sound.

Su estilo era característico por sus movimientos exagerados, gestos teatrales a la hora de bailar en las pistas callejeras. La gente lo bautizó como el “Medio Metro del Barrio El Alto”.

Cuando comenzó a circular la noticia, miles de usuarios pensaron que el fallecido era José Eduardo Rodríguez Sandallo, el “Medio Metro” que alcanzó fama nacional con Sonido Pirata.

La confusión fue inmediata. Sin embargo, integrantes del Grupo T —con quienes Pancho colaboraba en Puebla— confirmaron su identidad y expresaron su pesar por su muerte, que aún no se sabe si fue homicidio.