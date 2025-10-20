¿Vas a comprar una moto? Profeco alerta sobre posible riesgo en este modelo de Honda

Profeco lanza un llamado a Honda por peligro en uno de sus modelos Especial

Si tienes una motocicleta Honda, pon mucha atención. La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) lanzó una alerta de seguridad para algunos modelos que podrían tener una falla en el sistema de velocidad y representar un riesgo de accidente.

Así que pon atención y no te arriesgues, ya que estas fallas han puesto sobre la mesa el tema de la seguridad de los usuarios de motos y también de cuáles son las mejores y peores marcas de motos en México, y qué factores conviene tomar en cuenta antes de comprar una.

¿Qué dice Profeco sobre las mejores y peores marcas de motos?

Aunque la institución mencionada aún no tiene un estudio especializado sobre la seguridad de estos vehículos, sí ha emitido una serie de recomendaciones a tomar en cuenta a la hora de adquirir una moto, entre las cuales destacan:

Disponibilidad de refacciones y servicio técnico accesible.

y servicio técnico accesible. Historial de quejas o llamados a revisión .

. Presencia nacional de la marca (mientras más talleres certificados tenga, mejor).

(mientras más talleres certificados tenga, mejor). Sistemas de seguridad como frenos ABS o control de tracción.

como frenos ABS o control de tracción. Y, por supuesto, el costo del mantenimiento a mediano plazo.

En términos generales, los expertos en movilidad y aseguradoras coinciden en que las marcas más confiables son las que ofrecen soporte técnico sólido, repuestos fáciles de conseguir y responden rápidamente ante fallas.

Profeco llama a Honda a revisión por posibles fallas

Hace un par de días, la Profeco hizo un llamado al fabricante de motos Honda para la revisión de 412 vehículos modelo CB350D año 2024 que presentaban un fallo en el faro.

En este sentido, el comunicado oficial de la Profeco exhorta a la marca la revisión urgente, pues descubrieron que algunos componentes internos del faro podrían desajustarse. Esto provocaría que la luz se emita con intermitencia o deje de funcionar y, por consiguiente, que el usuario esté expuesto a un accidente.

Tras este descubrimiento, Honda declaró que corregirá este fallo y reemplazará el faro en cuestión de manera gratuita a todos los usuarios que tengan este modelo.

Los posibles afectados recibirán un correo de la marca para alertarlos sobre este desperfecto para que de inmediato se pongan en contacto con el distribuidor y pueda confirmar una cita de entrega para reparar las motos.

Asimismo, para quien lo necesite, Honda ha puesto a disposición de los usuarios un apartado donde pueden conocer si su vehículo cuenta con un llamado a revisión: https://www.honda.mx/recall?section=autos

Por otra parte, esta campaña informativa no tiene vigencia y Profeco se asegurará de que Honda cumpla con el cumplimiento de las reparaciones gratuitas.