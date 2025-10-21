Estos son los mejores tequilas reposados, según Profeco: lista completa

Estos son los mejores tequilas reposados según la Profeco Especial

Las épocas de fiestas se acercan y los bocadillos y bebidas serán los protagonistas principales de las celebraciones. No obstante, las bebidas alcohólicas son, sin duda, el elemento que no puede faltar en la mesa. Si estás considerando incluir el tequila en tus fiestas, la Profeco hizo un análisis a 52 marcas de tequila reposado en el mercado mexicano, con el fin de verificar su cumplimiento en aspectos como contenido neto, graduación alcohólica, etiquetado y calidad general.

En dicho análisis se evaluaron aspectos como que la botella contenga la cantidad declarada de litros o mililitros; que la graduación alcohólica coincida con lo que está indicado en la etiqueta; que el etiquetado cumpla con la normativa (símbolos de advertencia, “100 % agave” cuando aplique, etc.); que la bebida cumpla con los criterios de calidad definidos en la NOM‑006‑SCFI‑2012 y en la Revista del Consumidor, entre otros aspectos.

¿Qué marcas pasaron la prueba de calidad de Profeco?

A continuación, algunas de las marcas que PROFECO consideró como “mejores tequilas reposados”, pues cumplieron con los requisitos establecidos:

Agavia – Tequila reposado 100% agave azul

Alacrán – Tequila reposado 100% agave

Antigua Cruz – Tequila reposado 100% agave azul

Antiguo de Herradura – Tequila reposado 100% de agave

Buen Amigo – Tequila reposado

Cabrito – Tequila reposado

Campo Azul Selecto – Tequila reposado 100% agave

Casamigos – Tequila reposado 100% agave azul

Cazadores – Tequila reposado

Clásico de Centinela – Tequila reposado 100% de agave

Corralejo – Tequila reposado 100% de agave

Don Julio – Tequila reposado 100% de agave

Don Nacho Extra Premium – Tequila reposado 100% puro de agave

Don Ramón – Tequila reposado 100% de agave

El Abajeño – Tequila reposado 100% agave

El Charro – Tequila reposado

El Destilador – Tequila reposado 100% de agave

Espolón – Tequila reposado 100% puro agave

Familia Camarena – Tequila reposado 100% puro agave azul

Gran Centenario – Tequila reposado 100% de agave

Gran Centenario Azul – Tequila reposado

Gran Orendain – Tequila reposado 100% de agave

Hacienda de Tepa – Tequila reposado 100% puro de agave

Herencia de Plata – Tequila reposado 100% puro de agave

Herradura – Tequila reposado 100% de agave

Hornitos – Tequila reposado 100% de agave

Jarana – Tequila reposado 100% agave azul

José Cuervo Especial – Tequila reposado

José Cuervo Tradicional – Tequila reposado 100% de agave

Las Nuevas Trancas – Tequila reposado 100% agave azul

Leyendas del Milagro – Tequila reposado 100% agave azul

Lunazul – Tequila reposado 100% de agave

Maestro Dobel Diamante – Tequila reposado 100% de agave

Mayorazgo – Tequila reposado 100% agave cristalino

Ollitas – Tequila reposado 100% agave

Olmeca Altos – Tequila reposado 100% de agave

Patrón – Tequila reposado 100% de agave

Reserva de la Familia José Cuervo – Tequila reposado 100% de agave

Reserva del Señor – Tequila reposado 100% de agave

Sauza Hacienda – Tequila reposado agave azul

Tequila Real Hacienda – Tequila reposado 100% de agave

Teremana – Tequila reposado elaborado con agave de Los Altos 100 % de agave

Tierra-Noble – Tequila reposado 100% agave azul

Tierra-Noble 4° Cuarto – Tequila reposado cristalino 100% de agave

Tres Generaciones – Tequila reposado 100 % puro de agave azul

3 Caballos – Tequila reposado

1800 – Tequila reposado 100% agave azul

¿Cuáles tequilas no cumplieron con los estándares?

PROFECO detectó algunas marcas que no cumplen con los estándares, como por ejemplo: Olmeca Tezón, Cantinero, Don Roberto Antiguo Tequilero y Los Arango, que presentaron irregularidades en contenido neto, etiquetado o el grado de alcohol señalado en su etiqueta.

Finalmente, entre las recomendaciones para hacer una buena compra es que verifiques que la botella tenga la indicación “Reposado” y, cuando aplique, “100 % agave”. Asimismo, revisa que el volumen declarado y el contenido aparente coincidan. Y sobre todo, consume de forma moderada, ya que el alcohol tiene riesgos para la salud.