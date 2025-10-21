Estos son los mejores tequilas reposados, según Profeco: lista completa

Las épocas de fiestas se acercan y los bocadillos y bebidas serán los protagonistas principales de las celebraciones. No obstante, las bebidas alcohólicas son, sin duda, el elemento que no puede faltar en la mesa. Si estás considerando incluir el tequila en tus fiestas, la Profeco hizo un análisis a 52 marcas de tequila reposado en el mercado mexicano, con el fin de verificar su cumplimiento en aspectos como contenido neto, graduación alcohólica, etiquetado y calidad general.
En dicho análisis se evaluaron aspectos como que la botella contenga la cantidad declarada de litros o mililitros; que la graduación alcohólica coincida con lo que está indicado en la etiqueta; que el etiquetado cumpla con la normativa (símbolos de advertencia, “100 % agave” cuando aplique, etc.); que la bebida cumpla con los criterios de calidad definidos en la NOM‑006‑SCFI‑2012 y en la Revista del Consumidor, entre otros aspectos.
¿Qué marcas pasaron la prueba de calidad de Profeco?
A continuación, algunas de las marcas que PROFECO consideró como “mejores tequilas reposados”, pues cumplieron con los requisitos establecidos:
- Agavia – Tequila reposado 100% agave azul
- Alacrán – Tequila reposado 100% agave
- Antigua Cruz – Tequila reposado 100% agave azul
- Antiguo de Herradura – Tequila reposado 100% de agave
- Buen Amigo – Tequila reposado
- Cabrito – Tequila reposado
- Campo Azul Selecto – Tequila reposado 100% agave
- Casamigos – Tequila reposado 100% agave azul
- Cazadores – Tequila reposado
- Clásico de Centinela – Tequila reposado 100% de agave
- Corralejo – Tequila reposado 100% de agave
- Don Julio – Tequila reposado 100% de agave
- Don Nacho Extra Premium – Tequila reposado 100% puro de agave
- Don Ramón – Tequila reposado 100% de agave
- El Abajeño – Tequila reposado 100% agave
- El Charro – Tequila reposado
- El Destilador – Tequila reposado 100% de agave
- Espolón – Tequila reposado 100% puro agave
- Familia Camarena – Tequila reposado 100% puro agave azul
- Gran Centenario – Tequila reposado 100% de agave
- Gran Centenario Azul – Tequila reposado
- Gran Orendain – Tequila reposado 100% de agave
- Hacienda de Tepa – Tequila reposado 100% puro de agave
- Herencia de Plata – Tequila reposado 100% puro de agave
- Herradura – Tequila reposado 100% de agave
- Hornitos – Tequila reposado 100% de agave
- Jarana – Tequila reposado 100% agave azul
- José Cuervo Especial – Tequila reposado
- José Cuervo Tradicional – Tequila reposado 100% de agave
- Las Nuevas Trancas – Tequila reposado 100% agave azul
- Leyendas del Milagro – Tequila reposado 100% agave azul
- Lunazul – Tequila reposado 100% de agave
- Maestro Dobel Diamante – Tequila reposado 100% de agave
- Mayorazgo – Tequila reposado 100% agave cristalino
- Ollitas – Tequila reposado 100% agave
- Olmeca Altos – Tequila reposado 100% de agave
- Patrón – Tequila reposado 100% de agave
- Reserva de la Familia José Cuervo – Tequila reposado 100% de agave
- Reserva del Señor – Tequila reposado 100% de agave
- Sauza Hacienda – Tequila reposado agave azul
- Tequila Real Hacienda – Tequila reposado 100% de agave
- Teremana – Tequila reposado elaborado con agave de Los Altos 100 % de agave
- Tierra-Noble – Tequila reposado 100% agave azul
- Tierra-Noble 4° Cuarto – Tequila reposado cristalino 100% de agave
- Tres Generaciones – Tequila reposado 100 % puro de agave azul
- 3 Caballos – Tequila reposado
- 1800 – Tequila reposado 100% agave azul
¿Cuáles tequilas no cumplieron con los estándares?
PROFECO detectó algunas marcas que no cumplen con los estándares, como por ejemplo: Olmeca Tezón, Cantinero, Don Roberto Antiguo Tequilero y Los Arango, que presentaron irregularidades en contenido neto, etiquetado o el grado de alcohol señalado en su etiqueta.
Finalmente, entre las recomendaciones para hacer una buena compra es que verifiques que la botella tenga la indicación “Reposado” y, cuando aplique, “100 % agave”. Asimismo, revisa que el volumen declarado y el contenido aparente coincidan. Y sobre todo, consume de forma moderada, ya que el alcohol tiene riesgos para la salud.