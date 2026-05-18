Resultados del Chispazo de las Tres 12013 HOY: lista de números ganadores del 18 de mayo 2026

Resultados Chispazo clásico hoy 15 de mayo de 2026: sigue en vivo el sorteo 12008 de la Lotería Nacional (Lotería Nacional)

Se llevó a cabo una nueva edición del Chispazo de las Tres y Chispazo Clásico, uno de los sorteos tradicionales de la Lotería Nacional, con las expectativa de miles de participantes por conocer los resultados y números ganadores del lunes 18 de mayo.

Transmisión en vivo: resultados del sorteo Chispazo hoy 18 de mayo

El sorteo Chispazo se transmitió en vivo a través de del canal de Youtube de la Lotería Nacional, sorteos electrónicos.

Resultados oficiales del Chispazo de las Tres y Chispazo Clásico hoy 18 de mayo 2026

Chispazo de las Tres Sorteo 12013





¿Cuánto se gana en Chispazo?

El premio en Chispazo varía en cada sorteo, debido a que no existe una bolsa fija garantizada. La cantidad que se reparte entre los ganadores se calcula con base en la recaudación total de la jornada. Los participantes pueden aspirar a diferentes niveles de premio según el número de aciertos.

Quienes logran cinco aciertos alcanzan el primer lugar y obtienen la mayor parte del premio acumulado. Con cuatro o tres coincidencias también se reciben montos variables. En el caso de acertar únicamente dos números, el premio es fijo y corresponde a una cantidad menor.

¿Cómo se juega Chispazo?

El funcionamiento de Chispazo es sencillo y está diseñado para facilitar la participación de todo tipo de jugadores. El objetivo es elegir una combinación de números dentro de un rango que va del 1 al 28. Debes seleccionar cinco números; si lo prefieres y seis o siete cifras, con un costo extra, lo que amplía las probabilidades de ganar en función del número de combinaciones generadas.

El jugador puede elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los asigne de manera aleatoria mediante la modalidad automática. Una vez realizada la selección, el boleto queda registrado para el sorteo correspondiente, donde una máquina elige al azar la combinación ganadora.

¿A qué hora fue el sorteo de Chispazo hoy 18 de mayo?

El Chispazo Clásico se realiza todos los días a las 21:00 horas, mientras que existe una edición adicional conocida como Chispazo de las Tres, que se celebra a las 15:00 horas.

¿Dónde consultar los resultados del Chispazo hoy 18 de mayo?

Los resultados oficiales del Chispazo de este miércoles 6 de mayo pueden verificarse a través de distintos canales autorizados. La página web de la Lotería Nacional es la fuente principal para confirmar los números ganadores y revisar detalles del sorteo.

También es posible acudir a expendios autorizados, donde los agentes pueden validar el boleto mediante sistemas electrónicos. Otra alternativa consiste en consultar las redes sociales oficiales, que publican los resultados poco después de cada sorteo.

¿Cuánto cuesta jugar Chispazo?

El costo de participación en Chispazo es accesible, lo que contribuye a su popularidad. Una combinación sencilla de cinco números tiene un precio base de 10 pesos. En caso de optar por combinaciones múltiples, el costo aumenta de acuerdo con la cantidad de números elegidos y las combinaciones generadas automáticamente.