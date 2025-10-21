¿Quién es el dueño de Emirates Airlines? empresa que regaló vuelo a Noroña hacia Palestina

Ahmed bin Saeed Al Maktoum

Luego de que el senador de la bancada de Morena, Gerardo Fernández Noroña, solicitara una licencia para viajar a Palestina y asegurará que el costo de su viaje estaba cubierto por la agencia Emiratos Árabes Unidos, se cuestionó el vínculo entre el morenista y la aerolínea.

Por eso aquí te contamos más detalles sobre la agencia:

Emirates Airlines es una de las aerolíneas más reconocidas a nivel mundial, ya que cuenta con rutas que llegan a más de 150, y ha sido galardonada con premios internacionales. Gran parte de su éxito se debe a su fundador el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, quien dio paso a su creación en 1985.

¿Quién es Ahmed bin Saeed Al Maktoum?

El dueño y fundador de Emirates Airlines, el jeque Ahmed bin Saeed Al Maktoum, es empresario y político, miembro de la familia gobernante de Dubái Al Maktoum.

Cuenta con un rango importante en el país áreba debido a que el hijo menor del ex gobernante el jeque Saeed bin Maktoum bin Hasher Al Maktoum. Es medio hermano del ex gobernante de Dubai, el jeque Rashid bin Saeed Al Maktoum, y tío del actual gobernante de Dubai, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Ahmed bin Saeed Al Maktoum ha contribuido notablemente al desarrollo económico de Dubai ya que ha encabezado la expansión de la aviación, que constituye una parte sustancial del PIB nacional.

Su interés en la industria comenzó cuando inició sus estudios en aeronáutica en 1985, a la par de que fue nombrado presidente del Departamento de Aviación Civil de Dubái (DCA) y de que lanzó Emirates Airlines.

El jeque, también cuenta con estudios en Ciencias Políticas por la Universidad de Denver. Aparte de su papel como político y empresario, funge como rector de la Universidad de Medicina y Ciencias de la Salud Mohammed Bin Rashid, cargo que ocupa desde 2016.

A pesar de sus numerosos compromisos empresariales, el Jeque Ahmed patrocina numerosas organizaciones benéficas y ha recibido numerosos reconocimientos, como el Doctorado Honoris Causa en Ciencias de la City University London – Cass Business School que le fue otorgado en 2013.