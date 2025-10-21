Fernández Noroña aclara su ausencia del Senado, se va a Palestina y rechaza conflicto interno con Morena

Gerardo Fernández Noroña a Palestina Informó que los Emiratos Árabes Unidos pagarán su vuelo de este próximo miércoles y que regresará en noviembre.

Misterios resuelto, el senador Gerardo Fernández Noroña pidió licencia en El Senado para viajar a Palestina. El ex presidente de la Mesa Directiva informó en conferencia de prensa que estará viajando a la Franja de Gaza como acto de solidaridad y que estará de regreso en el mes de noviembre. Descartó además que se trate de algún conflicto con la dirigencia de Morena o con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Noroña confirma que va a Palestina

“Salgo el día de mañana por la noche a Palestina y regreso el día 2 de noviembre. Podría no haber pedio la licencia y tener las inasistencias, pero es lo correcto y como hay una observación absoluta sobre mi quehacer legislativo y no es compatible mi viaje con la atención a las sesiones de la Cámara de Senadores. Emiratos Árabes Unidos paga el viaje por la solidaridad que yo he tenido con Palestina” Explicó

Es un viaje que yo había retrasado. Aquí enseñé en algún momento la invitación a visitar Palestina, pero no había sido posible. En agosto estuve a punto de hacer el viaje pero tuve que posponerlo. Ahora, dado que no se ha cumplido el alto al fuego, a que no se ha detenido el genocidio el pueblo palestino, que ha vuelto el bloqueo a la ayuda alimentaria y es muy grave la situación, programamos el viaje y lo haré en estas fechas.

Descarta conflicto interno con Morena

Ante el anuncio de la solicitud de su licencia en el Senado, algunos comunicadores comenzaron a especular sobre la posibilidad de que se tratara de algún “castigo” o “rompimiento con la dirigencia de Morena debido a las recientes polémicas del Senador, situación que Fernández Noroña rechazó por completo.

“Había mucha especulación. Esta es la razón, no hay ninguna otra, toda especulación que hubo, algunas muy simpáticas, pues no aplican en ningún sentido. Estoy bien con el grupo parlamentario, con la compañera presidenta Claudia Sheinbuan, bien con el movimiento. Estoy muy bien con el movimiento, las cosas van funcionando muy bien”, concluyó.

Las polémicas recientes de Noroña

En las últimas semanas, el senador Fernández Noroña ha captado la atención mediática debido a presuntos lujos. El primero de ellos relacionados a su casa en Cuernavaca con un valor de 12 millones de pesos y que el ex presidente de la Mesa Directiva aseguró que se encuentra pagando a crédito.

También, su viaje en un jet privado de lujo durante una gira en el norte del país. Aunque el funcionario aseguró que se trataba de un taxi, las placas revelan que era una aeronave registrada en Estados Unidos y por lo tanto tendría prohibido realizar traslados entre dos puntos del interior de la República Mexicana.