Noroña se va del Senado: ¿Por escándalos de vuelos y mansión en Tepoztlán? A través de un live en Facebook, Noroña anuncia que el jueves 24 de octubre solicitará licencia al Senado de la República. FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM (Andrea Murcia Monsivais)

En medio de la polémica que suscitó la noticia sobre sus supuestos lujos, como vuelos y una mansión en Tepoztlán, a través de un live de Facebook, titulado “Pediré licencia. 20 de octubre de 2025″. Fernández Noroña anuncia que el 24 de octubre solicitará licencia al Senado de la República.

Pese a que la transmisión duro una hora, no dio demasiados detalles sobre los motivos de su licencia, ni la duración de la misma, comentando que el día de mañana, martes 21 de octubre a las 11:00 hablará con los medios para dar más información y esclarecer el tema.

Sin embargo, afirmó que el motivo de la licencia no se debe a la controversia que lo ha rodeado en las últimas semanas, sino que según sus propias palabras “Debo hacerlo, pero no sé preocupen, yo tengo 5 años ahí de senador. Es para bien, no es para ninguna cosa, no es un asunto de berrinche, de presión”.

Asimismo, a pesar de no dar una razón clara, pues se reserva a comentarlo mañana públicamente con los medios de comunicación, sí declaró que se trata de una “tarea” y que por eso es necesario solicitar la licencia.

También puntualizó sobre el motivo de su licencia lo siguiente: “Es para bien, es importante, es necesario, es para bien.”

Sin embargo, comentó que la razón por la que lo comunicaba por Facebook es que ya se había comunicado en los “canales burocráticos” y deseaba ser transparente con las personas.

Finalmente, a lo largo de la transmisión estuvo respondiendo también a preguntas de los espectadores que no eran referentes al tema, sin revelar más sobre el motivo de su licencia.

¿Cuál es la polémica que rodea a Fernández Noroña?

A lo largo de las últimas semanas se han dado a conocer imágenes donde se muestran a Fernández Noroña senador por el partido de Morena, en un avión privado con motivo de su gira informativa por Coahuila.

De acuerdo con diferentes fuentes, la renta del avión está valuado en aproximadamente 257 mil pesos mexicanos, después de 6 horas de uso. Sobre esto, se le ha señalado al senador, sobre la inconsistencia entre su sueldo percibido y el costo del avión.

A esta polémica se le suman las acusaciones por su mansión en Tepoztlán valuada en 12 millones de pesos, distinguida por su privilegiada ubicación y tamaño, que contradice su discurso de austeridad.