Resultados Lotería Nacional 21 octubre 2025: ganadores del Sorteo Mayor 3989

Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional Este martes 21 de octubre se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

El Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional se celebra este martes 21 de octubre de 2025 en el Salón de Sorteos de la institución, en la Ciudad de México. Miles de participantes siguen con atención la transmisión en vivo, esperando el momento en que los tradicionales niños gritones anuncien los números ganadores.

En esta edición, la Lotería Nacional dedicó el sorteo a la Encuesta Intercensal 2025 del INEGI, un ejercicio estadístico fundamental para conocer cuántas personas viven en el país, cómo son sus hogares y cuáles son sus condiciones de vida.

¿De cuánto es el premio del Sorteo Mayor de la Lotería Nacional?

El premio principal del Sorteo Mayor 3989 ascendió a 21 millones de pesos para el billete completo, conformado por tres series. Cada serie individual otorgó 7 millones de pesos, mientras que un solo cachito, con valor de 30 pesos, ofreció la oportunidad de ganar hasta 350 mil pesos.

En total, la bolsa de premios sumó 66 millones 99 mil pesos, distribuidos entre 18,760 premios y reintegros.

Transmisión en vivo: Resultados del Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional

La ceremonia es transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, donde el público pudo seguir minuto a minuto el desarrollo del evento.

Los niños gritones, con su característico entusiasmo, anunciarán los números ganadores.

¿A qué hora es el Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional?

El sorteo comienza a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, horario habitual de los Sorteos Mayores.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Mayor 3989 de la Lotería Nacional?

Los resultados oficiales del Sorteo Mayor 3989 están disponibles en los expendios autorizados y en el verificador digital de la página oficial de la Lotería Nacional, herramienta que permite confirmar de forma rápida si un número fue ganador.

Asimismo, los listados completos se publican en las redes sociales y plataformas digitales de la institución, lo que garantiza que cada participante pueda acceder fácilmente a la información.