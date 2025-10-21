Revelan la causa de muerte ‘Medio Metro’ de El Alto, Puebla

Medio Metro

El día de ayer se dio a conocer la noticia de que el popular bailarín de sonideros en Puebla, Francisco Pineda Pérez, conocido como”El Medio Metro Original", fue hallado sin vida en la zona de San Sebastián Aparicio en Puebla.

Este martes, se han difundido las líneas de investigación que rondan el fallecimiento, pues el caso fue muy comentado en redes sociales, principalmente porque varios en dicha industria se han autonombrado de la misma manera, y aunque Francisco Pineda no era el Medio metro más popular, sí se definía como el primero y el original.

De acuerdo a las indagatorias mantenidas por la Fiscalía General del Estado de Puebla, el popular personaje de los sonideros en colonias del estado, fue encontrado sin vida en un canal en una zona de riego de San Sebastián.

La presunta causa de muerte fue un severo golpe que presentaba en la cabeza, que pudo ser ocasionado por un ataque directo, en caso de homicidio, o a consecuencia de una caída o de atropellamiento, en caso de accidente.

El cadáver de Francisco Pineda fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia correspondiente; se está a la espera del resultado para que las autoridades puedan determinar la causa de muerte exacta y definir el rumbo de la investigación judicial.