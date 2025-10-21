Rifa de iPhone 17 del PAN: ¿Cómo y dónde participar en el sorteo?

Aplicación panista Al resgistrarte, podrás participar en la rifa mensual de un iPhone 17 (Especial)

Las becas y pensiones de Morena tienen un contricante ahora, se trata de Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien anunció que cada mes realizará la rifa de un iPhone 17 Pro, como estrategia para afiliar a jóvenes al partido.

El proceso inicial es descargar y registrarse en la nueva aplicación del partido para ser considerado en la rifa mensual.

“Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas”, informó el dirigente en su entrevista con la periodista Azucena Uresti, añadiendo que en las rifas de antaño, los premios eran “de todo”, desde televisiones hasta refigeradores, y que esta acción es una costumbre “muy bonita para nosotros los panistas”.

La renovación de esta práctica panista, es obsequiar un teléfono rifado que tiene un costo de 25 mil a 30 mil pesos.

¿Cómo participar en la rifa del iPhone 17 Pro?

Debes ingresar a las plataformas de distribución digital, tales como Apple Store y Google Play, en las cuales ya se encuentra disponible la aplicación panista, y descargarla en tu dispositivo electrónico.

Una vez hecho esto, podrás decidir entre las opciones de afiliarse (“me quiero afiliar”), registrarse como formal aspirante a candidato (“quiero ser candidato”) u obtener información general del partido (“conócenos”).

El registro es el principal requisito para participar en la rifa, sin embargo, cada persona es libre de decidir qué elección tomar al momento de ingresar a la aplicación.

De acuerdo con Jorge Romero, la estrategia del PAN en esta renovación de imagen, es abrir las oportunidades del partido a más voces, reduciendo la cultura de los padroneros.

¡Todos pueden ser panistas!

Jorge Romero informó, en la misma entrevista con la periodista Uresti, que la elección de aquellos que deseen un puesto de candidatura, no será manipulada, sino que será “abierta, primaria, ciudadana”, de modo que cualquier ciudadano que lo desee, puede aspirar un puesto como candidato en el PAN.

Aspirantes a candidatos del PAN En la aplicación, podrás decidir entre afiliarte, aspirar a ser candidato o recibir información general del partido. (Especial)

Con la aplicación, explicó el dirigente nacional, el proceso burocrático tradicional para afiliarse a un partido se resuelve con un solo clic en el celular.

“Con decir: quiero ser panista, ya, se acabó, vas a aser panista”, dijo Jorge Romero, señalando que las personas que deseen un puesto de candidatura, deben pasar primero un proceso de adherencia en el cual deben demostrar que trabajan por las cosas que el partido representa; después de esto, el camino estaría completamente abierto para el ciudadano.

Ante la mención de la necesidad de filtros que realizó la periodista, pues cualquier persona podría adentrarse, incluyendo “algún narco”, Romero Herrera aprovechó para responder que “los narcos ya tienen su partido, ya sabes cuál, uno guindón”, y continuó la explicación de la estrategia digital.

Hasta ahora, los requisitos completos, términos y condiciones de la rifa del iPhone 17 Pro no han sido aclarados, pero Jorge Romero Herrera señaló que el proceso es absolutamente legal y público.

“Va mi honor”, aseguró.